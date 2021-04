De Thalía a Aracely Arámbula: el historial amoroso de Rodrigo Vidal, actor de “Amigas y rivales” y “Dos mujeres, un camino”

El actor fue novio de grandes figuras de la televisión mexicana. (Foto:@soyrodrigovidal/Instagram)

En su juventud, el actor mexicano Rodrigo Vidal sostuvo relaciones amorosas con algunas de la mujeres más hermosas del país, entre las que destacan la ex novia de Luis Miguel, Aracely Arámbula y la cantante Thalía.

El actor de la famosa telenovela juvenil Amigas y rivales producida por Emilio Larrosa en el año 2001, confesó que durante parte de su trayectoria artística fue catalogado como un rompecorazones debido a que fue novio de algunas de las estrellas más importantes que nacieron en nuestro país.

De acuerdo con sus declaraciones para el programa Suelta la sopa, contó cuáles fueron las verdaderas razones por las que compartió parte de su vida con las actrices y cantantes Araceli Arámbula y Thalía, además de la también actriz Eugenia Cauduro. También explicó que su mayor amor platónico fue Lucero.

La ex esposa de Mijares fue el amor platónico de Rodrigo Vidal Fotografía sin fecha cedida por Universal Music que muestra a la cantante y actriz mexicana Lucero. EFE/ Universal Music /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Todo comenzó cuando el actor tenía 15 años y fue contratado inesperadamente por la productora Carla Estrada para participar en la telenovela ochentera Cuando llega el amor, la cual fue protagonizada por Lucero y Omar Fierro. Esa fue su oportunidad para acercarse a la “Novia de América” con la que forjó una gran amistad.

“Yo estaba enamorado de Lucero, era mi amor platónico. Fui el más feliz porque imagínate estar enamorado de tu estrella y de repente la ves todos los días. Yo me llevaba con ella de piquete de ombligo, textual, de abrazarnos y besuquearnos, le arrancaba los vellitos de las rodillas, como hermanos de verdad... eso creía ella”, recordó Rodrigo.

Después de que su carrera actoral comenzó a despuntar, sostuvo una relación por aproximadamente un año con la esposa de Tommy Mottola. Esto ocurrió en la época en que la actriz se encontraba trabajando en la Ciudad de México, mientras hizo su famosa trilogía de telenovelas para Televisa.

Rodrigo Vidal tuvo una relación de un año con la actriz mexicana Foto: @Thalia / IG.

Por otro lado, recordó cómo conoció a una actriz nacida en Chihuahua mientras estaban en un casting para la puesta en escena de la obra musical Las muchachas de Nueva York. En esa ocasión influyó en la decisión final del productor para que eligiera a la joven, quien le atrajo de tan sólo verla. Se trataba nada más ni nada menos de Araceli Arámbula, protagonista de La Doña.

“Había puesto a una actriz, ya estaba ensayando y todo, y yo manipulo al productor para que me ponga a la chava que me gustó, me dice -ándale pues. Entonces quita a la actriz que estaba y pone a Aracely. Y pues ahí nació el romance”, comentó en la entrevista.

Los actores se enamoraron en una puesta en escena musical.

Cabe mencionar que después de algunos años de terminadas esas relaciones, el actor contrajo nupcias en el año 2003 con la ex reportera de espectáculos Michelle Morán Gutierrez en Cuernavaca, en el estado de Morelos. Con ella procreó sus dos únicos hijos. Sin embargo, la relación terminó hace 8 años.

En el mismo diálogo, Rodrigo Vidal dijo que comenzó su trabajo como actor de forma inédita, pues él nunca había ejercido la profesión, pero gracias a que estaba en el lugar y momento adecuado fue seleccionado para iniciar a laborar.

Posando antes de una entrevista. (Foto:@soyrodrigovidal/Instagram)

Dentro de los años que lleva laborando, el actor cuenta con más de 40 producciones mexicanas y estadounidenses conformadas por telenovelas, series y películas. Entre las que destacan Dos mujeres, un camino, El privilegio de amar y El premio mayor.

“Me volví popular en la televisión cuando hice mi primer villano en Dos mujeres, un camino. Me tenían que sacar de los centros comerciales con guardaespaldas. A parte tuve otra suerte, no había chavos de mi edad en la televisión,”, dijo.

