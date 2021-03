El violento ataque del rapero Quavo a su ex Saweetie en un ascensor

La pelea de Quavo y Saweetie dentro de un ascensor

Ha salido a la luz un video de los raperos Saweetie y Quavo, quienes recientemente terminaron su relación, teniendo un altercado físico. Las imágenes captadas por las cámaras del ascensor en donde sucedió la pelea, obtenidas por el sitio TMZ, muestra al rapero empujando y tirando al piso violentamente a su ahora ex novia.

La pelea ocurrió en un complejo de apartamentos de North Hollywood, California, donde vivía Saweetie, el año pasado, confirmaron fuentes cercanas a la ex pareja al mencionado medio.

La grabación de la cámara de vigilancia los muestra parados afuera de un ascensor abierto. Ambos pelean por un maletín naranja y que ella intenta recoger. Mientras luchan por el objeto, él la toma del brazo y la arrastra contra la pared trasera del ascensor, luego ambos caen.

El rapero se levanta, pero Saweetie no.

El ascensor pasa a otro piso y un hombre que espera decide no entrar después de percibir el incidente. Durante el resto del video, mientras la rapera yacía en el suelo, Quavo se queda parado sin ayudarla a levantarse y nota que hay una cámara en el ascensor.

Saweetie sigue tirada hasta que llega el momento de salir. Cuando se levanta, sale cojeando del ascensor, visiblemente herida producto de la pelea.

De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

Quavo y Saweetie en los premios Grammy (Shutterstock)

Los músicos, nacidos como Diamonté Harper, de 27 años, y Quavious Marshall, de 29, terminaron su relación en marzo de este año tras dos años de noviazgo.

Tras la separación, la ex pareja comenzó una guerra mediática a través de las redes sociales. Fue ella quien confirmó la ruptura después de desatar los rumores por dejar de seguirlo en Twitter e Instagram. Luego le dedicó fuertes mensajes al músico.

Pero la cosa no termina aquí, porque ella lo acusó en Twitter de haberla “traicionado demasiadas veces” y de causarle “mucho dolor”, porque las heridas no se curan con “regalos”. Aun así, la rapera aseguró que la separación le ha dado una “sensación de paz y libertad”.

Estas palabras no gustaron nada al cantante, quien también a través de Twitter, decidió enviarle varios mensajes a su ex novia. Dijo que “estaba decepcionado”, porque “no quería que se contaran cosas falsas”.

“Sé que quieres convertir esto en un show, así que me pronunciaré solo por esta vez. Normalmente no expongo mi vida personal, pero siento la necesidad de abordar esto para que no haya narrativas falsas”, le escribió en uno de los tuits. “Te amaba y me decepcionó que hicieras todo eso. No eres la mujer que pensaba que eras. No te deseo nada más que lo mejor”.

