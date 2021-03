Entre tristeza y anécdotas: la emotiva despedida a Alberto Ciurana en “Venga la alegría”

Alberto Ciurana llegó a las filas de Tv Azteca en 2017 luego de su incursión en Univisión (Foto: Instagram @tupascuaenlinea)

El pasado 23 de marzo se confirmó la muerte de Alberto Ciurana, el jefe de contenidos en Tv Azteca que no sólo marcó a la empresa desde 2017 cuando se integró a las filas de altos ejecutivos, sino de la televisión mexicana con su extensa trayectoria.

Por supuesto, la televisora del Ajusco no podía ignorar esta pérdida, por lo que tomaron al programa Venga la Alegría para hacer un homenaje a Ciurana y despedirlo. La introducción a esta transmisión especial fue a través de una cápsula biográfica sobre el ejecutivo.

En este clip recordaron los inicios de su carrera desde joven, su paso por Televisa, su incursión en Estados Unidos ocupando un alto puesto en la cadena de Univisión y su regresó a México con su entrada a Televisión Azteca. También destacaron su personalidad extrovertida, optimista y amable; esto pronto sería reafirmado no sólo por los conductores del matutino.

Napoléon recordó con tristeza y cariño la amistad que inició con Alberto Ciurana en Celaya, Guanajuato (Captura: YouTube Venga La Alegría)

Y es que en los segmentos que hicieron para recordar a Alberto Ciurana, los presentadores del programa de Tv Azteca tuvieron la oportunidad de platicar con varias personalidades del medio que mantuvieron una entrañable amistad con este comunicador. Una de las entrevistas más conmovedoras fue la que hicieron con el cantautor José María Napoleón.

Napoléon recordó cuando conoció a Alberto, “hace muchos, muchos, muchos años en la ciudad de Celaya, Guanajuato”. Su amistad duró bastante tiempo y se mostró agradecido cuando “Beto” le dio una oportunidad en Tv Azteca. En todo momento era posible escuchar la voz quebrada del cantante y no dudó en expresar su tristeza y el cariño que sentía por el fallecido ejecutivo:

“Es que, de verdad, cuando un amigo se marcha, uno no entiende qué pasa. Deja un vacío que duele, que hiere, que transita por uno y que uno no puede evitar. Deja escapar los sentimientos a través de los ojos y entonces… no sé. Siento que es una gran pérdida en nuestro medio artístico que a veces es tan difícil…”.

Alberto Ciurana fue un gran apoyo para Florinda Meza en los últimos días de vida de su esposo, el actor Roberto Gómez Bolaños (Foto: Archivo)

Alguien más a quien contactaron fue a la actriz y comediante Florinda Meza, con quien Ciurana también tuvo una relación estrecha en su paso por la televisión. La también creadora de contenido no dudó en considerarlo un “gran ser humano” y tuvo bien presente cuando Alberto, aunque a la distancia, estuvo acompañándola durante los últimos días de vida de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, su esposo:

“Fue la única persona que llamaba mientras Roberto estaba enfermo. Llamaba para informarse, (para ver) cómo estaba, hablaba con él… (…). Pero siempre estuvo al tanto del estado de salud (de Roberto) y es algo que le agradecí siempre”.

Jorge Ortiz de Pinedo considera que Ciurana era un genio de la televisión (Captura: YouTube Venga La Alegría)

Una tercera plática la hicieron al actor, productor y comediante Jorge Ortiz de Pinedo, con quien Ciurana mantuvo una amistad de más de 30 años. El histrión lo señaló como un genio de la programación, una persona también amable y con grandes ideas a quien admiró mucho.

“Alberto Ciurana era eso: un hombre que luchaba. Y que luchaba por hacer buenos equipos, y que luchó en Televisa, en Univisión y en Azteca por crear cosas interesantes y divertidas para la gente (…). Era un hombre que tenía rating, un hombre que tenía ingenio, era un hombre que, desde luego, era un comunicador auténtico…”.

Jaime Camil y Alberto Ciurana solían viajar en moto juntos (Fotos: Elizabeth Weinberg/The New York Times// Instagram/@albertociurana)

Por último, este jefe de contenidos también mantuvo amistad con una de las personalidades más carismáticas de la televisión y el cine mexicano: Jaime Camil. Mismo con el que, además, compartía el pasatiempo de pasear en moto o, como Ciurana lo llamaba, hacer “terapia de viento”. Camil, quien actualmente reside en Estados Unidos, destacó lo cariñoso, considerado y humano que Beto llegaba a ser con los actores a pesar del puesto tan alto que ocupaba:

“En este mundo de la televisión en México, siempre tenemos que lidiar con ejecutivos un poco creídos, pedantes, difíciles de tratar… y siempre que había un problema, ya sea en Televisa o en Azteca (…), siempre, siempre, siempre el que salía en tu defensa, el que te trataba como ser humano, el que te trataba con cariño, el que te trataba con respeto, con amor y con deferencia siempre era Alberto Ciurana”.

El directivo falleció el 23 de marzo por la noche, después de haber sido internado e intubado por complicaciones del virus SARS-CoV-2 en el área de terapia intensiva del Hospital Militar de la Ciudad de México. El pasado 10 de marzo informó que había contraído Covid-19 a pesar de que, 5 días antes, se había puesto la primera dosis de la vacuna contra el virus.

