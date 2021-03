“Soy muy maternal”: Ana Brenda Contreras confesó que piensa en adoptar

Ana Brenda Contreras dijo que tiene un instinto maternal nato (Foto: Intagram / @anabreco)

Ana Brenda Contreras reconoce en sus padres las raíces en su vida y quienes le inculcaron costumbres y creencias que sigue en la actualidad, algo que a ella le gustaría hacer cuando tenga a sus propios hijos ya sean biológicos o adoptados.

A pregunta expresa de Isabel Lascurain, quien participó en telenovelas como La que no podía amar y Por amar sin ley respondió sobre si le gustaría tener una familia con uno o más niños.

“Sí me gustaría reproducirme, pero no sé. Sé que a veces es un tiempo limitado el que tenemos las mujeres para hacerlo y tampoco me gustaría esperar tanto, pero no es algo que me urge, no tengo qué”, dijo en su entrevista como madrina para Abre la caja de…, el canal de YouTube.

La actriz recordó las influencias que le inculcaron sus padres (Foto: Instagram / @anabreco)

“Tengo este llamado y soy muy maternal. De hecho, hace como una semana lo estaba platicando con unas amigas, que me dan ganas a veces hasta de adoptar. Me gustaría en un futuro, pero pienso que no sé si me gustaría adoptar antes y luego tener hijos biológicos o a lo mejor tener hijos biológicos y luego adoptar. Es algo que yo tengo, sí me encantaría”, explicó.

Al recordar a su padre –a quien le agradece, entre otras cosas, la herencia por conocer México-, habló con nostalgia de su niñez con su hermano y lo que disfruta de los paseos en su país como en el mundo. También contó la historia cuando su madre le regaló de cumpleaños –un 24 de diciembre- acudir a servirle comida a los presos y a darle regalos a niños de escasos recursos.

Ana Brenda asegura que parte de la perseverancia en su carrera la tuvo de pequeña, pues sabía que quería dedicarse a algo que la tuviera arriba del escenario. “Encontré mi propósito desde muy chica”, expresó.

En los inicios de su carrera, participó en el reality Pop Stars, estrellas del pop dentro del grupo T’ De Tila al que entró después de convertirse en finalista e incluso tuvo la oportunidad de grabar un álbum discográfico. En declaraciones pasadas reconoció que su incursión en el canto no salió como ella esperaba.

Ana Brenda piensa que diversificar su carrera es un aspecto positivo (Foto: Instagram / @anabreco)

Sin embargo, en una plática entre bromas, la actriz le prometió a Lascurain –integrante del grupo Pandora- algún día cantar juntas, por lo que también se refirió al hecho de diversificar su carrera, algo a lo que no le tiene miedo.

“De repente hay que escuchar mucho a la carrera. Yo creo que es muy importante diversificarse, lo estamos viendo en lo que está pasando en el mundo. Por mis ganas, porque soy una mujer que no me gusta aburrirme sino retarme, amo la sensación de pensar en qué me metí y a ver cómo lo hago.

“Yo no soy muy extrema de aventarme al paracaídas o andar esquiando, pero he intentado muchas cosas y me he equivocado. No le tengo miedo al ridículo, mínimo lo intenté. No hay que olvidarnos que amamos lo que hacemos, pero al final de cuentas es un trabajo. Necesitamos trabajar parar vivir y para alimentar el espíritu”, dijo quien aseguró planea trabajar hasta que el cuerpo la deje.

En 2019, recordó sus momentos cantando en sus redes sociales, cuando subió un video viejo en donde aparece cantando al ritmo de Antología, canción popularizada por la cantante colombiana Shakira, para festejar 17 años de trayectoria. “Por que aquí tenía 14 añitos. Se dicen fácil, pero es mucho sacrifico y disciplina. No terminaría de agradecer a todas la personas que me vieron cuando ni yo me veía y creyeron en mi”, escribió.

