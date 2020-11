Adiós por completo a Iván Sánchez: así se mostró Ana Brenda Contreras con su nuevo amor

Ana Brenda Contreras y su nuevo amor (IG: anabreco)

La actriz Ana Brenda Contreras dejó en claro que Iván Sánchez “El Gallego” es un tema total del pasado en cuanto al amor, pues en una reciente publicación en Instagram se dejó ver enamorada junto a otro hombre.

“Feliz cumpleaños al rey, al de corazón más bueno y sonrisa eterna. El que nos cuida a todos, el que me da perspectiva y me nivela. Pero sobre todo, me saca siempre una sonrisa (o carcajada) Te amo, my rock Happy birthday”, escribió la actriz para acompañar una romántica imagen en la que se le veía sentada en las piernas de su nuevo amor, mientras los dos miraban al horizonte sonrientes.

La actriz arrobó en la imagen a un usuario llamado Zacarías Melhem, con quien ya se le había relacionado de manera amorosa desde hace meses.

Ana Brenda arrobó a un usuario llamado Zacarías Melhem

Desde finales de 2018 se sabía que Ana Brenda Contreras e Iván Sánchez ya no tenían una relación amorosa, pero se hablaba de la posibilidad de una reconciliación, pues por las declaraciones de ella parecía que no quedaron en malos términos, sino que fue la distancia y sus agendas de trabajo las que los separaron.

Sin embargo, ya en enero de 2020 la revista TV Notas vinculó a Ana Brenda con Melhem.

De acuerdo con esa publicación, Ana Brenda había iniciado un romance con el empresario, quien - al parecer- es hermano de la mejor amiga de la actriz.

Según esa información, la actriz conoce desde hace años a Zacarías e incluso llegó a convivir con la esposa de él, quien falleció hace más de un año.

Al parecer, desde septiembre de 2019 Ana Brenda habría empezado a vincularse con el empresario de una manera romántica, aunque prefirieron mantenerlo lo más privado posible.

Ana Brenda había preferido mantener su romance en privado (IG: anabreco)

Con la reciente publicación en Instagram, Ana Brenda habría dejado atrás cualquier especulación sobre su vida amorosa.

Y es que el tema apenas volvió a tomar fuerza hace unas semanas cuando Iván Sánchez fue visto disfrutando de un paseo veraniego en yate junto a la actriz Camila Sodi.

La revista ¡Hola! obtuvo las imágenes de la pareja en sus vacaciones por Ibiza y Formentera y aseguró que se trataba del romance sorpresa del verano.

De inmediato el asunto hizo recordar a Ana Brenda, con quien Iván tuvo un noviazgo entre 2016 y 2018. Dicha relación comenzó bajo cierta polémica, pues fueron captados durante unas apasionadas vacaciones cuando él aún estaba casado con Elia Galera, la madre de sus dos hijas. Poco después de la difusión de aquellas imágenes se supo del divorcio del “Gallego”.

Iván Sánchez y Ana Brenda Contreras (IG: ivansanchezz)

Así que las fotos con Sodi por supuesto llamaron la atención y de hecho, a la propia Ana Brenda le preguntaron qué opinaba durante una entrevista con el programa Despierta América.

A la actriz le preguntaron si le afectaba ver a Iván Sánchez con Sodi, a lo que ella respondió: “No, o sea no me afecta, pero me pone nerviosa que me pregunten en un programa, porque a cualquier persona que le pregunten cosas de un ex, que obviamente ya pasó, es como incómodo…”.

Sin perder la compostura, Ana Brenda respondió amablemente dejando en claro que desea lo mejor al hombre que fuera su novio.

“Yo creo que todo mundo tiene derecho a ser feliz, y para adelante, la vida es corta y que cada quién haga lo que quiera, y que sean felices, ¿no? Qué bueno, cada quién”, añadió.

