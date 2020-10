“No me afecta”: Ana Brenda Contreras habló de las fotos de Iván Sánchez con Camila Sodi

Ana Brenda Contreras habló de las fotos de Iván Sánchez con Camila Sodi (IG: anabreco)

La actriz Ana Brenda Contreras enfrentó un incómodo e inesperado momento durante una reciente entrevista en la que le preguntaron sobre las fotos de Iván Sánchez, su ex novio, en compañía de Camila Sodi.

El pasado 21 de septiembre, la revista ¡Hola! publicó en exclusiva unas fotografías de la sobrina de Thalía en compañía del actor español.

Lo interesante fue que ambos estaban disfrutando de unas vacaciones en Ibiza y Formentera y para que no quedara duda de la naturaleza de su relación, la revista dio a conocer una foto en la que aparecían besándose.

“Iván Sánchez y Camila Sodi, la pareja sorpresa del verano”, se leía en la portada virtual que dio a conocer la revista y que vino a confirmar los rumores que circulaban desde días antes, pues ambos desataron sospechas al compartir en sus cuentas de Instagram imágenes tomadas en sitios muy similares.

Así fueron captados por la revista ¡Hola!

Al darse a conocer las fotos, decenas de comentarios en redes expresaron la sorpresa ante la nueva pareja y no faltó entre los mensajes alguna mención a Ana Brenda Contreras, con quien Iván tuvo un romance entre 2016 y 2018.

Así que en una reciente entrevista con Despierta América, el asunto salió a flote.

A la actriz le preguntaron si le afectaba ver a Iván Sánchez con Sodi, a lo que ella respondió: “No, o sea no me afecta, pero me pone nerviosa que me pregunten en un programa, porque a cualquier persona que le pregunten cosas de un ex, que obviamente ya pasó, es como incómodo…”.

Sin perder la compostura, Ana Brenda respondió amablemente dejando en claro que desea lo mejor al hombre que fuera su novio.

Ana Brenda solo tuvo buenos deseos para su ex (REUTERS)

“Yo creo que todo mundo tiene derecho a ser feliz, y para adelante, la vida es corta y que cada quién haga lo que quiera, y que sean felices, ¿no? Qué bueno, cada quién”.

Su romance

En México, Iván Sánchez se hizo famoso gracias a su papel de “El Gallego” en la serie La Reina del Sur, junto a Kate del Castillo.

En 2013 protagonizó la telenovela La Tempestad, con Ximena Navarrete y un par de años después hizo pareja con Ana Brenda Contreras en Lo Imperdonable.

El romance trascendió a la ficción y en febrero de 2016 se destapó la relación entre Ana Brenda e Iván, pues fueron captados disfrutando de unas apasionadas vacaciones en Puerto Escondido, Oaxaca. Sin embargo, en aquel momento Iván aún estaba casado con Elia Galera, la madre de sus dos hijas.

Iván Sánchez y Ana Brenda Contreras (IG: ivansanchezz)

En una entrevista para el programa radiofónico de Javier Poza, Iván confirmó el romance pero aclaró que estaba separado desde meses antes de Galera. “Yo nunca hablo de mi vida privada, mantengo mi privada al margen de mi vida profesional y sobre todo en una situación como la de ayer que salió una publicación bastante fea, sujetos de este tipo, se hacen llamar prensa sensacionalista que ni siquiera hacen bien su trabajo… Creo que deberían respetar a la gente que ha decidido llevar su vida privada en privado”, señaló.

Días después Galera anunció su divorcio de Sánchez y el romance de éste con Ana Brenda prosiguió hasta 2018.

A finales de ese año Ana Brenda comentó que ya no estaba con Iván porque no se veían muchos, aunque no cerró por completo la puerta a una reconciliación.

