“No tengo nada que esconder”: Productor de Survivor México 2021 responde a las acusaciones del luchador Halcón Negro Jr.

El productor ejecutivo responsable de la selección de participantes para el programa Survivor, Hernán Emilio Albareque, se desmarcó de las acusaciones que el luchador Halcón Negro Jr. hizo en su contra por, presuntamente, acosarlo sexualmente para admitirlo como parte del elenco del show televisivo.

Desde su cuenta de Instagram, el productor de la televisora del Ajusco hizo un recuento de sus responsabilidades en el programa y argumentó que llevará el caso ante la unidad de género de la televisora, pues no tiene “nada que esconder” .

“La selección de participantes de Survivor es parte de mis responsabilidades como productor ejecutivo y, ante los señalamientos quiero aclarar lo siguiente: 1. Solicité ya una investigación a Azteca y la unidad de género. No tengo nada que esconder”, comenzó el productor en la publicación de la red social.

En el comunicado, el productor detalló que el proceso de selección de los participantes del show de telerrealidad Survivor, quedó registrado en video y que hubo testigos que presenciaron las sesiones, mismos que podrían ayudar a sostener su versión de inocencia.

“2. Las sesiones de selección se graban y hay testigos presenciales en todas ellas. 3. La selección de los mejores perfiles representa una responsabilidad con la audiencia, lo que en ocasiones implica relegar a quienes no tienen el mayor potencial”, concluyó el productor.

Anteriormente, en entrevista con la periodista Flor Rubio, el productor ejecutivo y de casting de Survivor México 2021, Hernán Albareque argumentó que el contacto que tuvo con el deportista fue a través de una videollamada de 15 minutos en la que buscaba conocer a la persona detrás de la máscara.

“Para conocer a la persona; yo no entrevisto caracteres. Yo no entrevistaría a la ‘India María’, entrevistaría a la actriz para el proyecto porque justamente este es un proyecto de total verdad y lo que buscamos es esa conexión con el público (…) Yo no engañé a nadie, se quitó la máscara solito”, expresó.

Además, el productor invitó al deportista a proceder de manera legal en caso de considerarlo necesario: “Eso es fantástico, que lo haga. O sea, ahí está. El único contacto que yo tengo con él es el contacto que tenemos para la entrevista”

Fue el domingo pasado que el Halcón Negro Jr., originario de Querétaro, habló sobre el acoso que presuntamente vivió y denunció al productor en redes sociales.

“A largo plazo lo único que te garantiza tomar buenas decisiones en tu vida (esas que te traerán placer y te harán la vida más fácil) es CONOCERTE. NUNCA DEJEN PISAR SU DIGNIDAD a cambio de cumplir sus sueños. Hace poco sufrí acoso sexual por parte de un productor de TV de una importante televisora”, escribió el deportista desde su cuenta de Twitter.

El Halcón Negro narró que se sintió sumamente incómodo ante la actitud del personal de la televisora y que su negativa ante aquella actitud inapropiada le costó su participación en el programa.

“Su acoso y actitudes hacia mi persona me incomodaron muchísimo. Puse un ALTO y me costó no entrar a dicho proyecto. Con engaños hizo que me quitara la máscara y me pidió que entrara en su proyecto ‘SIN MÁSCARA’ que porque me veía mejor. No acepté porque tengo valores y venderme sexualmente no va conmigo y porque esta máscara solo la voy a perder en el cuadrilátero pues RESPETO y AMO a la LUCHA LIBRE”, concluyó.

De acuerdo con lo relatado en la red social, el deportista buscará denunciar el acoso del que presuntamente fue víctima ante las autoridades correspondientes.

“Mi obligación ciudadana no es solo denunciar en redes, si no también de manera formal, por lo cual la siguiente semana iré en compañía de mis abogados, Abogador Cur, y mi manager al Ministerio Público a denunciar el acoso del que fui víctima”.

