A partir de un secreto: así comenzó la relación entre Britney Spears y Sam Asghari

La relación de Britney Spears y Sam Asghari pudo haber tomado un giro muy distinto (Foto: REUTERS)

Antes de ser novio de Britney Spears, Sam Asghari, no sabía que participaría en un video de la cantante y mucho menos que eso se desarrollaría en una relación que prosperaría por más de cuatro años.

En una entrevista con la revista Forbes, el joven actor compartió cómo comenzó su relación con Spears. De acuerdo con Asghari, su relación con la cantante estuvo a punto de no suceder ya que había participado en el video musical del “Work From Home” de Fifth Harmony y ya no quería hacer otro más.

“Quería hacer televisión, quería hacer cine. Mi estrategia de actuación fue alejarme de los videos musicales. No quería hacer más y ser conocido como un actor de videos musicales, pero un buen amigo mío estaba trabajando en un proyecto y me refirieron al equipo que estaba eligiendo el papel principal de ‘Slumber Party’”, explicó Asghari.

La persona que lo escogió fue la misma Spears, por lo que un amigo le urgió que aceptara el papel aunque no supiera de qué tratara y mucho menos de quién era el proyecto.

El actor y la cantante comenzaron a salir después de la grabación del video (Foto: MediaPunch/Shutterstock)

“[Britney] en ese momento, personalmente eligió mi foto y quería que yo participara en el video musical. Mi amigo me llamó y me dijo: ‘Necesito que estés allí. Créeme, quieres aparecer’ [...] No sabía quién estaba filmando. Era un proyecto secreto. Así que me presenté por mi amigo. Me presenté y todo comenzó desde allí”, narró a la revista.

La simple decisión de aceptar ese trabajo cambió por completo su vida, pues la pareja comenzó a salir a partir de ese momento. Ahora el actor está pensando en el futuro con la intérprete y también dentro de su carrera.

“Mis prioridades en la vida son ser humildes y entender de dónde vengo y hacia dónde voy. Quiero llevar mi carrera al siguiente paso en lo que respecta a la actuación. Quiero llevar mi relación al siguiente paso también. No me importa convertirme en padre. Quiero ser un padre joven”, aseguró el actor nacido en Irán.

La pareja no está acostumbrada a hablar de su relación en público, por lo que estas declaraciones han sido reveladoras. No obstante, Asghari ha sido abierto últimamente, pues tras el estreno del documental “Framing Britney Spears”, publicó su opinión sobre el padre de la cantante, Jamie Spears.

Asghari se pronunció en contra de Jamie Spears (Foto: AFP/VALERIE MACON)

Tras el estreno del documental, Asghari señaló a Jamie por “tratar de controlar” su relación con la estrella en una publicación explosiva de Instagram.

“Es importante que la gente entienda que no tengo ningún respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y constantemente nos lanza obstáculos. En mi opinión, Jamie Spears es un idiota total”, declaró Sam Asghari en la red social.

El modelo, que rara vez es tan franco sobre su relación con la estrella del pop, agregó que “no entrará en detalles” sobre lo que lo llevó a hablar porque siempre respetó su “privacidad”. Sin embargo, el actor nacido en Irán concluyó: “Pero al mismo tiempo no vine a este país para no poder expresar mi opinión y libertad”.

Horas antes, Asghari había enviado un mensaje a los fans de la cantante que han quedado conmocionados tras ver el documental de Hulu que desentraña el ascenso y caída de la princesa del pop, quien lucha desde años por su “liberación”.

El actor agradeció el apoyo de los fans (Foto: Instagram/lachismeriamx)

Asghari tuvo unas dulces palabras de apoyo a su pareja, con quien lleva cinco años de relación.

“Estoy agradecido por todo el amor y el apoyo que está recibiendo de sus fans en todo el mundo, y espero con ansias un futuro normal y sorprendente juntos”, expresó Asghari en un comunicado a la revista People.

