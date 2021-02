“Es niña”: Camila Fernández celebró su baby shower con un vestido largo color menta

Camila Fernández vía Instagram (@camifdzoficial)

Días después de haber confirmado su embarazo, la hija de Vicente Fernández, Camila, celebró su baby shower junto a sus amigas y su hermana América Fernández. Se espera que la también cantante de a luz a una niña en abril.

En las fotografías que circulan en redes sociales, Camila apareció rodeada de un grupo de mujeres, sumamente sonriente, con vestido de gala color menta y sosteniéndose el vientre de siete meses.

Fue el pasado cuatro de febrero que la también cantante confirmó su estado de gestación, el cual se rumoraba desde su boda en agosto de 2020. Asimismo, Camila adelantó algunos detalles de la dulce espera.

“Somos los más felices”, reveló a la revista ¡Hola! desde su hogar en Guadalajara, Jalisco. La hija de Alejandro también compartió que su madre, América Guinart, y su hermana gemela fueron las primeras en enterarse de la noticia.

Nelssie Carrillo vía Instagram @nelssiecarrillo

Días después de este anuncio, la futura madre se sinceró sobre las razones por las que negó su embarazo en distintas ocasiones a los medios de comunicación.

Con una fotografía captada durante el festejo de revelación de su bebé, en la que se ve a la hija del ‘Potrillo’ en silla de ruedas, la cantante de 23 años habló de una crítica situación de salud que atravesó durante los primeros meses de gestación de la hija que ahora espera.

“La vida nos da bendiciones por las que vale la pena luchar. Para mi hija y para mí, representó una lucha desde los primeros meses. No había podido compartirles la felicidad de mi embarazo porque pasé por meses muy complicados con mi nena”, reveló en un post de Instagram que horas después fue eliminado.

La nieta de Vicente Fernández contó que durante el primer trimestre de su embarazo presentó serias complicaciones que pusieron en juego su vida y la de su bebé, por lo que no prefirió no hacer pública la noticia.

La nieta de Vicente Fernández contó que durante el primer trimestre de su embarazo presentó serias complicaciones que pusieron en juego su vida y la de su bebé, por lo que no prefirió no hacer pública la noticia.

“Su espera se convirtió en un embarazo crítico y el porcentaje de que lo lográramos era muy bajo. Tuve que estar en reposo absoluto, con sangrados y muchas complicaciones”.

“Gracias a Dios nos hizo el milagro de salir adelante y de tener una nena muy luchona que se aferró la vida y a llegar a un hogar lleno de amor donde su espera es lo más deseado para toda la familia. Por fin ha llegado el día de poder compartir felizmente con ustedes esta noticia. Los amo y están siempre en mi corazón”, agregó en el mensaje.

Como una muestra de apoyo para su hija y para compartir su felicidad, el ‘Potrillo’ dedicó un emotivo mensaje a Camilia y a su nuero, Francisco Barba, porque pronto se convertirán en padres de la integrante más joven de la dinastía Fernández.

“Hoy es un día muy especial porque se ha dado a conocer públicamente una de las dichas más grandes que me ha tocado vivir: la de ser abuelo. Más que molestarme o sentirme incómodo, les informo que es uno de los días más felices de mi vida porque cada etapa de viaje la he disfrutado al máximo y esta nueva no será la excepción”, escribió Alejandro desde su cuenta oficial de Instagram.

(Foto: Instagram de Camila Fernández)

“No puedo esperar para gozar día a día el crecimiento de la sangre de mi sangre y ansío verdaderamente la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano. Felicidades Camila! Te amo con todo mi corazón! Y felicidades Francisco, ya pasarás a ser uno más de la familia”, concluyó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La razón por la que Camila Fernández ocultó su embarazo

A seis meses de su polémica boda, Camila Fernández confirmó que será madre de una niña

Las primeras imágenes de Camila Fernández embarazada y su canción dedicada a la maternidad