Celos, inmadurez y una amplia diferencia de edad: las razones del fracaso amoroso entre Marisol González y el “Canelo” Álvarez

La conductora de “Hoy” se deprimió al terminar su noviazgo con el boxeador (Foto: @marisolglzc / Instagram)

Marisol González y Saúl “Canelo” Álvarez protagonizaron un intenso noviazgo hace casi una década que pudo terminar en boda, pero a pesar del gran amor que se profesaron durante más de un año, la diferencia de edades tan marcada, los celos y la inmadurez de ambos los llevó al fracaso.

La ex reina de Belleza contó a la periodista Mara Patricia Castañeda cómo se desarrolló el noviazgo que concluyó después de que recibió el anillo de compromiso.

González recordó que conoció al deportista en 2009 y su acercamiento fue muy natural hasta que concretaron un noviazgo poco después de que él cumplió 20 años.

“Yo le llevaba 7 años”, dijo entre risas la modelo y conductora de Hoy.

“Cuando tú platicabas con él jamás se notaba que era una persona que tuviera menos edad, siempre fue demasiado maduro... Siempre me voy a expresar todo positivo, porque la parte que a mí me tocó de él siempre fue una persona muy noble, admirable, una gran persona, pero como sea la edad sí llega a influir”, defendió.

González señaló que existieron varios factores que a la larga los distanció, como los celos de los dos, el carácter fuerte de ella y que a él le faltaba mucho por vivir, principalmente en el lado profesional.

“Siento que las edades influyen de repente. Yo era medio intensona con él, los dos éramos muy celosos el uno con el otro”, resaltó.

Estas razones llevaron a Marisol a temer por su futuro sentimental justo después de que el “Canelo” le dio el anillo de compromiso: “Siento que en ese entonces lo ves muy formal, y dices no, mejor no. Me dio miedo porque yo decía ‘él está creciendo, le falta mucho, le llevo cierta edad’. Y mis papás me decían ‘a él le falta mucho por recorrer, tú tienes 27 o 28 años en ese momento’”.

La modelo buscó regresar el anillo cuando terminó con el boxeador, pero éste no lo aceptó y ahora lo guarda su madre.

A pesar de la fractura sentimental, Marisol González aceptó que fue un noviazgo especial. “Sí guardo muchos recuerdos bonitos de él y creo que no era el momento”, resaltó.

(Foto: Twitter @Canelo)

Marisol mencionó que este truene le provocó una profunda depresión, de la que salió adelante al conocer a su actual esposo, el también futbolista Rafael Márquez Lugo.

La hermana del ex jugador de las Chivas lo presentó con Marisol. “Lo que menos quería era tener a alguien del medio... una relación, pero te enamoras”, se sinceró.

De acuerdo con González, esta relación surgió entre sus intentos por regresar con “El Canelo” Álvarez.

“Nos conocemos y yo regreso con Saúl, pero después me di la oportunidad de conocerlo bien y me movió todo. Dije ‘me voy con las Chivas’. Desde un principio que conozco a Rafa, en todos los sentidos me vi identificada, creo que estoy más enamorada que antes, me gustó y es el hombre que siempre vi como el papá de mis hijos”, concluyó.

Marisol González y Rafael Márquez Lugo se casaron en el 2014 y desde entonces han conformado una sólida relación en la que ya procrearon dos hijas.

Marisol González vía Instagram (@marisolglzc)

Hace unos meses revelaron que padecieron COVID-19 y superaron la enfermedad juntos en su hogar en la Ciudad de México.

“Pues aquí, reportando, agradeciendo a todos los que han estado en contacto conmigo, a todos lo que han estado preguntando, les digo que afortunadamente estoy bien”, confirmó a inicios de enero en un enlace con sus compañeros de Hoy.

