Del homenaje a Chadwick Boseman a las fallas de Zoom: lo bueno y lo malo de los Globos de Oro

Este año, los Globos de Oro tuvieron que adecuarse a las medidas de prevención por el COVID-19 (Foto: Europa Press)

Los Globos de Oro, uno de los eventos más importantes del cine y la televisión a nivel mundial, se realizaron en condiciones atípicas por la pandemia de coronavirus que mantiene al mundo en confinamiento. Como consecuencia, durante la 78 edición de los premios, se presentaron una serie de imprevistos, caos y momentos memorables gracias a un formato virtual que entorpeció la premiación.

Durante tres horas, los nominados estuvieron conectados en Zoom. Los looks de este año fueron particularmente diversos porque los invitados participaban desde casa. Destacó, por ejemplo, Jason Sudeikis al aparecer en la cámara con una sudadera teñida que contrastaba con el atuendo elegante de los otros asistentes.

El principal obstáculo de la premiación fue el formato virtual híbrido de la premiación. Dentro del Berverly Hilton de Los Ángeles se celebraba la ceremonia con un contado número de asistentes, mientras la mayor cantidad de los invitados tuvieron que enfrentarse a problemas de sonido, la informalidad y una conversación incómoda entre los nominados. A pesar de ello hubo momentos memorables y reprochables que serán recordados.

El incisivo monólogo de Tina Fey y Amy Poehler

Las conductoras lograron un discurso exitoso al abordar diversas polémicas que se han dado en este y otras ediciones de los premios (Foto: Reuters)

Las conductoras de este año, las actrices Tina Fey y Amy Poehler, lograron levantar los premios con un discurso arrasador que no dejó de lado la polémica de los últimos días en torno al evento.

Recientemente, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), organizadora de los Globos de Oro, fue criticada por una escasa diversidad racial entre sus miembros, a lo que las conductoras aludieron diciendo:

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood está compuesta por aproximadamente 90 periodistas internacionales, no negros, que asisten a eventos de promoción de películas cada año en busca de una vida mejor (...) un par de ellos podrían ser fantasmas y se rumorea que el miembro alemán es solo una salchicha a la que alguien le dibujó una carita

Rememoraron también algunos episodios que se han visto durante otras ediciones, como a “Meryl Streep borracha sin saber a que le han nominado” o a “Quentin Tarantino oliendo los pies de la gente bajo la mesa”.

La respuesta de la HFPA por críticas sobre la poca diversidad

En contraste con este discurso estuvo una ácida y difusa respuesta de la HFPA hacia la polémica. Varios miembros de la organización subieron al escenario para responder a los señalamientos “Reconocemos que tenemos nuestro propio trabajo que hacer (...) debemos tener periodistas negros en nuestra organización”, dijo la vicepresidenta de HFPA, Helen Hoehne. Mientras que el presidente Ali Sar agregó la importancia de tener un entorno diverso sin excepción.

La mala conexión de Daniel Kaluuya al recibir el premio.

El actor pudo conectar su audio justo a tiempo para dar el discurso (Foto: Reuters)

El primer premio de la noche se lo llevó el actor Daniel Kaluuya por la película “Judas and the Black Messiah”. Al ser nombrado mejor actor de reparto, el inglés no podía dar su discurso porque su audio estaba desconectado y nadie podía escucharlo.

Ante ello, la presentadora Laura Denn lamentó el problema técnico. “Pedimos disculpas por ese problema técnico y enviamos todas nuestras felicitaciones a Daniel por ganar un Globo de Oro”, dijo. Sin embargo, cuando estaban a punto de pasar al siguiente premio, Kaluuya logró conectarse y apareció diciendo: “¿Está encendido? ¿Puedes oírme ahora? Muy bien, genial”.

El emotivo homenaje de la viuda de Chadwick Boseman

Chadwick Boseman falleció de cáncer a mediados del 2020 (Foto: Reuters)

Chadwick Boseman, actor de Pantera Negra, falleció en agosto del 2020, pero fue premiado en esta edición de los Globos de Oro por su papel en “Ma Rainey’s Black Bottom”. En su representación apareció Taylor Simone Ledward, su esposa, quién recibió el galardón y ofreció unas emotivas palabras a los espectadores.

“No tengo sus palabras, pero tenemos que aprovechar los momentos para celebrar a quienes amamos”, comenzó diciendo. “Él diría algo hermoso. Algo inspirador, algo que amplificara esa pequeña voz dentro de nosotros que nos dice que podemos hacerlo, que sigamos adelante…”, continuó entre lágrimas.

De esta manera, Boseman se convirtió en el primer ganador póstumo afroamericano en la historia de los premios y el cuarto actor afroamericano en ganar como mejor actor en drama después de Forest Whitaker en “The Last King of Scotland”, Denzel Washington en “The Hurricane” y Sidney Poitier en “Lilies in the Field”.

La burla de Sacha Baron Cohen sobre Donald Trump

Sacha Baron Cohen se burló del ex presidente de Estados Unidos (Foto: Reuters)

Sacha Cohen aprovechó su oportunidad para hablar ante las cámaras para burlarse del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Cuando recibía su segundo premio de la noche por mejor musical/comedia, la estrella bromeó: “Espera, Donald Trump está impugnando el resultado (...) Afirma que votaron muchas personas muertas, lo cual es muy grosero decir sobre la HFPA”, como referencia a la impugnación que hizo el ex mandatario por la victoria de Joe Biden.

Lee Isaac y su pequeña hija celebran su premio

La conmovedora imagen de Chung dio la vuelta a las redes sociales (Foto: Reuters)

Una pequeña niña apareció en la cámara de Lee Isaac Chung al momento que fue anunciado como el cineasta ganador por la mejor película en lengua extranjera. El drama coreano “Minari” se llevó el galardón y la hija del director no perdió la oportunidad de celebrar con su padre. “Recé, recé”, decía ante la cámara.

Finalmente, Chung dio su discurso de premiación y dijo: “Solo quiero decir que ‘Minari’ se trata de una familia. Es una familia que intenta aprender a hablar un idioma propio (...) Es más profundo que cualquier idioma estadounidense y cualquier idioma extranjero. Es un idioma del corazón”.

La divertida confusión de Tracy Morgan por la película “Sal”

Los directores de "Soul" se tomaron con humor la confusión del actor (Foto: Reuters)

Tracy Morgan era el encargado de anunciar el premio a la mejor película animada. A la hora de pronunciarla le dio el reconocimiento a “Sal”, lo que dejó a los espectadores bastantes confundidos, pues el actor en realidad tenía que nombrar a la película “Soul”.

Más tarde, ofreció una disculpa en su cuenta de Twitter: ““Lo siento Soul ¡Estaba pensando en la pizza que iba a recibir de mi chico SAL de camino a casa”. Los directores de la película se tomaron el tema con bastante humor. De hecho, Kemp Power escribió en su felicitación a la banda sonora de la película: “¡Tu música es una gran parte de lo que hace que SAL sea tan especial!”

Incomodidad e informalidad de hace unos premios en Zoom

Durante el evento se tuvieron varios problemas de conexión y los actores pasaron por incómodos momentos (Foto: Reuters)

Uno de los obstáculos más grandes de la premiación fue la conectividad. Aunque Zoom se ha vuelto una herramiento primordial por el confinamiento, en los Globos de Oro generó algunas complicaciones. Por ejemplo, aquellos que perdían tenían que permanecer frente a la pantalla mientras sus oponentes hacían su discurso o había que entablar conversaciones forzadas cuando los mezclaban en grupos, mientras pasaban los comerciales.

Algunos intentaban darle la vuelta a la situación y entablaban conversaciones triviales. Sin embargo, la mayoría de ellos no estaban al tanto de que serían filmados y permanecían en un silencio sepulcral.

