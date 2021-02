Revelaron que Alejandra Guzmán habría agredido a su novio con un cuchillo

Guzmán lanzó su nuevo sencillo "Lado oscuro" el pasado 5 de febrero de 2021 (Foto AP/Alan Diaz, archivo)

Un nuevo escándalo ensombrece la vida de Alejandra Guzmán, pues ahora se ha dado a conocer una extrema situación que ha causado revuelo entre los cibernautas. Y es que el programa de YouTube Chisme No Like! conducido por los periodista Javier Ceriani y Elisa Beristain, difundió una impactante noticia que hablaría negativamente del supuesto comportamiento de la rockera.

Los periodistas de la emisión que cuenta con casi 400 mil suscriptores en el canal, dieron a conocer que Guzmán, durante su estancia en Miami, podría haber agredido con un cuchillo a su novio, un empresario de origen inglés con el que la cantante se ha relacionado desde hace algunos meses y que, aunque no lo ha presentado oficialmente en los medios ni en sus redes sociales, ya confirmó su relación y sin entrar en detalles destapó que se encuentra enamorada.

Según la información revelada en el programa de internet, la hija de Silvia Pinal le habría dado nueve puñaladas a su novio, de nombre Lanz, quien es mayor que ella por varios años y con quien se le ha visto en algunas ocasiones durante la actual pandemia.

Javier Ceriani pidió a Alejandra Guzmán que diera la cara tras la grave acusación de la que supuestamente el periodista tiene más datos (Foto: Instagram de Javier Ceriani)

La conductora Elisa Beristain supuso que al momento del presunto ataque, la intérprete de Eternamente bella y Reina de corazones, habría estado intoxicada con alguna sustancia ilegal, cuyo influjo propició que la cantante rockera se exaltara y se pusiera violenta con el hombre de 60 años.

“A la señora Alejandra Guzmán se le está acusando que en pasados días que estuvo en este evento de Univisión, Premios Lo Nuestro, su novio, un señor de 60 años, trató de sorprenderla, pero él fue el sorprendido y terminó en el hospital. Así como lo escuchan. La situación que supuestamente pasó es que la señora Alejandra Guzmán, me imagino que en sustancias, porque qué persona en un sano juicio hace esto, apuñaló en nueve ocasiones a su novio”, expresó Beristain.

Sin confirmar la información y hablando siempre de supuestos, los presentadores del programa se jactaron de ser los primeros en difundir tal escándalo y le recordaron a su público que en ocasiones anteriores sus notas resultan ser verídicas y los hechos han confirmado lo expuesto en la emisión.

Frida Sofia y su mamá, Alejandra Guzmán, últimamente han dado muestras de estar dispuestas a reconciliarse (Foto: Instagram@ifridag/@laguzmanmx)

“Tenemos una información que, bajo a usar la palabra “supuesto” por una situación legal, pero esto, como ustedes han comprobado siempre que les decimos algo, es así. Lo decimos antes que nadie”, añadió la presentadora.

Los periodistas que también transmiten el programa a través del canal local Estrella TV, compartieron que el empresario había buscado sorprender a la mamá de la no menos polémica Frida Sofía con motivo de su cumpleaños, celebrado el pasado 9 de febrero, sin embargo y debido a una situación no especificada, las cosas se habrían salido de control y Lanz terminó con graves heridas en el hospital.

Mencionaron que los hechos sucedieron hace unos días, durante la estancia de Alejandra en Estados Unidos, país al que llegó para preparar su actuación en los recientes Premios Lo Nuestro, donde al lado de Lila Downs y Yuri abrió la gala con un homenaje al compositor yucateco Armando Manzanero.

Beristain infirió que Alejandra habría cometido la agresión estando bajo el influjo de drogas (IG: elisaberistain)

Por su parte, el periodista Javier Ceriani se aventuró a lanzarle a Guzmán preguntas frontales exigiéndole una aclaración, y destacó el hecho de que presuntamente la cantante habría recaído en el consumo de alcohol:

“¿Qué pasó, Alejandrita Guzmán, con tu pareja de 60 años en Miami con los cuchillos? ¿Hubo arresto, no hubo arresto, te arrestaron, entró la seguridad , qué pasó? Este señor terminó en el hospital, esto es fuerte, estamos hablando de una Alejandra Guzmán que no está bien, ya vieron que sigue tomando, que no paró nunca de tomar, esto es grave, muy fuerte, estamos en investigación, tenemos algunas cosas ahí en nuestra redacción, en nuestra producción”, finalizó Ceriani y aseguró que continuarían en su investigación del caso.

