Los pasos de Tiger Woods antes de su accidente: el golfista estuvo con la esposa de Will Smith y otras celebridades

El golfista estadounidense Tiger Woods pasó unas horas divertidas antes de su accidente (Foto: EFE/EPA/GERRY PENNY)

Este martes, la vida de Tiger Woods sufrió un cambio después de un accidente automovilístico que lo obligó a ser sometido a una cirugía. Pero un día antes, el golfista pasó un buen rato con sus algunas celebridades en un juego del deporte en el que es experto.

De acuerdo con el portal E! News, Woods pasó el día con el ex basquetbolista Dwyane Wade, y los actores Jada Pinkett Smith y David Spade. Esto para un proyecto en conjunto entre la revista Golf Digest y el servicio de streaming, GolfTV.

A través de su cuenta de Instagram, Wayde compartió un video en el que se mostró con Woods y le agradeció por haberle enseñado a practicar golf.

“Así que les dije que estaba a punto de hacer algo increíble hoy. Y tuve una oportunidad, vi al más grande de todos los tiempo, aunque no se siente cómodo con eso. Pero tuve la oportunidad de aprender con este hombre de aquí. Tiger, gracias por enseñarme algo, ¿qué tan bien lo hice o qué tan mal lo hice?”, cuestionó Wayde.

Jada Pinkett Smith publicó unas imágenes con el golfista el lunes pasado (Foto: jadapsmith/Twitter)

Woods, bromeó y expresó que el ex basquetbolista lo hizo “bien” antes de negar con la cabeza. “Ya estás mejorando, ya estás mejorando”, dijo Woods.

Por otra parte, Jada Pinket Smith compartió un par de imágenes con Woods, también en un campo de golf y disfrutando del juego.

“¿Adivinen con quién tuve el día de golf más increíble ayer? ¡Sí! El magnífico @TigerWoods Sí ... los sueños se hacen realidad. No puedo esperar a que vean mi viaje de golf con Tiger. ¡Manténganse al tanto!”, expresó la actriz.

Finalmente, el comediante David Spade también compartió su propia imagen con el golfista en la que bromeó que él fue quien le enseñó al campeón de 15 majors, cómo jugar el deporte.

David Spade bromeó en que le dio lecciones al golfista (Foto: Twitter@DavidSpade)

“Una lección de golf con este hombre hoy. Y ¿saben qué? No es tan malo… Aprende las cosas muy rápido. Muy buen oyente”, bromeó Spade.

El accidente

Woods fue noticia este martes debido a que sufrió un accidente por la mañana cuando viajaba solo a bordo de su SUV Genesis 2021 en Los Ángeles. El deportista tuvo que ser trasladado a un hospital cercano en donde fue intervenido por las heridas que tenía en sus piernas, según comentó su agente Mark Steinberg, y confirmó más tarde la misma Policía.

La Oficina del Sheriff del Condado brindó una conferencia de prensa para aclarar los hechos aunque reconocieron que no tienen ninguna evidencia concreta que les permita determinar la causa del incidente.

El alguacil Alex Villanueva fue quien tomó la palabra para explicar que el vehículo de Woods “recorrió varios metros” desde que se salió del camino y que por lo tanto pueden deducir “que iba a una alta velocidad”. Además, recalcó que en esa zona es usual que haya vuelcos y choques porque es una bajada luego de una curva y los conductores suelen excederse del límite de velocidad sin advertirlo.

Tras su accidente, Woods tuvo que ser sometido a una cirugía en las piernas(Foto: REUTERS/Gene Blevins)

“El primer contacto fue con la mediana del centro (un pequeño boulevard que separa los carriles), desde allí se cruzó al carril opuesto de tránsito, chocó contra la acera, chocó contra un árbol, y hubo varios vuelcos durante ese proceso”, describió.

A su vez, aseguró que no le hicieron ningún tipo de prueba ya que los agentes entendieron que estaba lúcido: “No parecía estar bajo la influencia de alcohol, drogas o algún tipo de estupefaciente”. Algo que fue corroborado luego por el oficial González, el primero en arribar al lugar: “Le pregunté su nombre, me dijo que era Tiger, le pregunté la fecha y hora y me contestó lúcido y calmado. Su condición era estable”.

