Cómo es el pueblo francés que Johnny Depp vende por USD 55 millones

Johnny Depp vende el pueblo francés que ha tenido durante casi veinte años. Está en el mercado por cerca de USD 55 millones (Reuters)

En medio de la polémica por su mediático juicio con Amber Heard, de quien se divorció en 2016, el actor Johnny Depp, de 57 años, puso a la venta por poco más de 55 millones de dólares un pueblo francés de la región de la Provenza, en Le Plan de la Tour.

La estrella adquirió en 2001 una aldea del siglo XIX y solía pasar allí parte de su tiempo con su entonces pareja, la cantante Vanessa Paradis, y sus dos hijos en común, Lily-Rose Melody Depp, de 21 años, y Johnny Depp Jr., de 18.

El pueblo está construido sobre un terreno de 17 hectáreas y tiene 12 edificios, entre ellos un bar y restaurante, Chez Marceline. Su perímetro está rodeado por una vegetación envidiable entre la que destacan robles, olivos y viñedos de 300 años. El terreno incluye la casa principal, seis casas de huéspedes (una era la iglesia original del pueblo) y un estudio de arte.

También cuenta con dos piscinas, una plaza con un comedor al aire libre, una pista de patinaje, un gimnasio y una bodega.

Vista aérea de la aldea francesa que pertenece a Johnny Depp y que ahora vende

El actor ya intentó vender la extensa propiedad del siglo XIX en los años 2015 y 2016

El pueblo, ubicado en la Provenza, cubre 17 hectáreas e incluye una capilla y un restaurante

La inmobiliaria que vende el pueblo destaca que, entre sus aspectos más atractivos, está el hecho de que se encuentra a 27 kilómetros de Saint-Tropez, un destino turístico muy frecuentado por las celebrities.

En 2001, el actor puso su mirada en este pueblo entero en el sur de Francia, comprado al mismo tiempo que una mansión gigantesca en Plan-de-la-Tour, una población y comuna, que se encuentra en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Var, en el distrito de Draguignan y cantón de Grimaud.

“¿Sabes lo que hago ahí? ¡Absolutamente nada! A veces no salgo de la propiedad durante tres meses. Cuando me despierto me voy al jardín, veo si las verduras han crecido bien, si algunas flores comienzan a florecer…”, decía Depp años atrás en declaraciones a un medio francés sobre su estadía en la propiedad.

La inmobiliaria destaca que el actor protagonista de “Piratas del Caribe” invirtió al menos diez millones de dólares en la remodelación y conservación del lugar de manera que este no perdiera esencia, respetando su construcción de vigas de madera y piedra.

El actor ya intentó vender la propiedad de 121.000 metros cuadrados en 2015 y 2016.

El intérprete es algo extravagante a la hora de adquirir propiedades. Al margen de esta aldea francesa, Depp también ha comprado a lo largo de su vida una colección de lofts en el centro de Los Ángeles, una isla privada en las Bahamas y una granja de caballos en Kentucky.

