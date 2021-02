“Nos roban más allá de un objeto, es la paz”: Andrea Legarreta habló conmovida del asalto que sufrió Erik Rubín y su hija Mía

(Foto: Instagram de Andrea Legarreta)

Andrea Legarreta reaccionó al asalto que sufrió su esposo Erik Rubín y su hija Mía. La conductora se mostró vulnerable al hablar del acontecimiento en el programa Hoy, donde refrendó su apoyo hacia su pareja sentimental, lo que sufrió su primogénita y defendió que la inseguridad ha complicado la vida, no sólo de su familia, sino para el resto de los mexicanos.

La presentadora comentó que lo que le pasó a su marido es una realidad que constantemente viven miles de ciudadanos en el país y no cambia en nada si la víctima es una persona famosa o de la sociedad civil, ya que hurtan cualquier tipo de objetos.

“Es una pena, como decía Erik, aquí coincidió porque es al parecer una banda que tenía muchas denuncias y eso es lo importante, denunciar”, dijo esta mañana en el programa matutino de Televisa.

“La realidad, es como dice Erik, lo que nos roban como ciudadanos va más allá de un objeto, porque es la paz; porque una niña escuchó que un tipo con una pistola, encañona a su papá y le dice ‘me das el reloj o te voy a matar’, eso es lo que nos marca como sociedad”, pronunció consternada por lo que vivió su hija mayor el pasado sábado.

(Foto: Instagram de Andrea Legarreta)

“No se trata de si eres famoso o no, si traes algo caro o no, porque todos, la gran mayoría somos personas que trabajamos dignamente, somos gente horrada que hemos trabajado desde niños, Erik ha trabajado desde niño y lo triste es que no te puedas poner ni una chamarra o un reloj, lo que traigas, porque vemos en el transporte cómo roban un celular del precio que sea, les arrebantan la bolsa y no te arrebatan eso, es la paz”, dijo contundente en su participación.

Galilea Montijo recomendó a sus televidentes interponer una denuncia en caso de que también fueran víctimas de las mismas personas que atracaron a Erik y Mía Rubín.

Los compañeros de Andrea Legarreta en el programa Hoy se mostraron solidarios con el bienestar de su marido e hija.

Ayer trascendió que Erik Rubín y su hija Mía fueron víctimas de la delincuencia el pasado sábado, cuando a punta de pistola les robaron un reloj de alto valor.

Conforme avanzó el día, se supo que las autoridades lograron la captura de los responsables de este atraco e involucrados en otra serie de atracos relacionados conel robo, narcomenudeo y otros ilícitos en la delegación Miguel Hidalgo.

“Esta tarde, compañeros de @SSC_CDM detuvieron a cuatro personas responsables de varios robos de relojes en #Polanco y #ColoniaRoma, incluyendo el de este sábado, en donde un hombre fue despojado de su reloj en el estacionamiento de una plaza comercial en Polanco”, informó el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en su cuenta de Twitter.

Tras darse a conocer el aviso de la detención, fue Erik Rubín quien colocó un video en su perfil de Instagram para hablar de lo sucedido y puntualizar algunos aspectos del asalto que padeció a bordo de su automóvil.

“Yo les cuento que el sábado pasado fuimos víctimas de la delincuencia otra vez, esta ocasión la verdad es que un momento para mí muy complicado porque venía con mi hija Mía, la cual entró en una crisis nerviosa al escuchar al tipo decirme que me iba a matar si no le entregaba el reloj. Es muy triste porque te roban algo muy valioso que es la tranquilidad, que es la paz”, comenzó el esposo de Andrea Legarreta.

En el mismo video comentó que el reloj que le quitaron no es tan caro como se especuló: “Quiero aclarar también que en algunos medios hablaron que me habían despojado de un reloj de valor de un millón de pesos, lo cual es completamente mentira, es un reloj que no llega ni cerca a esa suma y que más allá de las cosas materiales, pues uno trabaja para ganarse las cosas, algo como la paz es algo que no tiene precio”, aseguró el también actor.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Me iba a matar si no le entregaba el reloj”: Erik Rubín y el angustiante asalto que sufrió junto a su hija Mía

Asaltaron en Polanco a Erik Rubín; despojaron de su reloj al esposo de Andrea Legarreta

Cuánto cuesta el reloj que le robaron a Erik Rubín en Polanco: los precios van de los 120 mil a casi un millón de pesos