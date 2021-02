Murió Carlos Bardelli, imitador de 180 voces y ganador de “Parodiando”

Carlos Bardelli contaba con más de 25 años de trayectoria sobre los escenarios (Foto: Twitter @carlosbardelli)

La noche de este jueves se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Carlos Bardelli, comediante e imitador que se destacó internacionalmente y alcanzó mayor popularidad en el país entre 2013 y 2015 gracias a sus participaciones en el reality show Parodiando, de Televisa.

El fallecimiento tuvo lugar alrededor de las 13:00 horas en la ciudad de Tijuana, Baja California, y según lo difundido, el cómico murió por causas naturales al momento no especificadas oficialmente. La repentina noticia tomó por sorpresa a sus admiradores, pues no se conocía que el aclamado imitador padeciera alguna enfermedad, y de hecho tenía programada una presentación en vivo este sábado 13 de febrero en la ciudad en un centro nocturno, el Bar Antro Cavally, donde alternaría con la Banda Coloso.

Según información difundida por el blog La columnaria, el imitador habría perdido la vida a razón de un infarto fulminante, según informes de su familia, quienes negaron que haya padecido COVID-19. Dicha causa de muerte fue compartida también por la empresa de Publirrelacionistas del espectáculo Omega Promo Mx.

El imitador ya se alistaba para su presentación que habría de dar en un bar de Tijuana (Foto: Twitter @carlosbardelli)

Considerado como el mejor imitador de Pedro Infante, su trabajo le brindó grandes satisfacciones, y premios, como el que recibió en 2009 en la Casa Blanca de Estados Unidos, de manos del presidente Barack Obama, el Hispanic Heritage Awards como el hombre capaz de emitir el mayor número de voces en el mundo, con más de 180 diferentes.

En su momento, Bardelli comentó que “aunque no hizo mucho ruido acá, en México”, se trata de un importante reconocimiento que se le otorga a los hispanos más destacados en áreas como las matemáticas, física, escultura, entre otras.

Bardelli ya contaba con una extensa trayectoria de casi 20 años cuando se dio a conocer a nivel nacional a través de la pantalla de Televisa, donde desde el primer programa de Parodiando demostró su gran talento para la comedia.

Bardelli participó en tres temporadas de "Parodiando" (Foto: Twitter @carlosbardelli)

Sin embargo no fue sino hasta la segunda temporada del desaparecido reality donde el imitador logró alzarse como el mejor concursante del show, pues participó como parte del equipo de Angélica Vale, donde destacó gracias a sus divertidas imitaciones, siendo la del recordado Pedro Infante una de sus más aclamadas intervenciones.

Su gran talento lo consolidó con sus imitaciones de diferentes personalidades, como Amanda Miguel, José José, Frank Sinatra, Raúl Vale, Chabelo, Julio Iglesias, Pimpinela, Valentín Elizalde, Don Francisco, Luis Migue, Alejandra Guzmán, Enrique Iglesias, Barney y Diego Verdaguer, y aunque sí llegaba a caracterizarse como los famosos, su fuerte fue su voz, siendo capaz de modularla e impostarla según el personaje que estuviera emulando.

Yo escucho a un artista y digo ‘esa voz yo la puedo hacer, como que lo sientes así en tu corazón’

Nacido en Sonora, criado en Sinaloa y durante años residente de Jalisco, Bardelli también recibió el premio Laurel de oro a la Calidad México: “Me gusta hacer reír a las personas de todas las edades y lo haré mientras Jesucristo me lo permita” , dijo en su momento el famoso que profesaba la fe cristiana.

Un infarto fulminante fue su causa de muerte, comunicada extraoficialmente (Foto: Twitter @carlosbardelli)

En 2014 compartió una reflexión en charla para Excélsior Televisión: “Tengo amigos que estuvieron en la prepa y en la universidad conmigo y me dicen ‘oye, tú en un show te ganas lo que yo me gano en seis meses trabajando’, me dicen ‘ah, qué padre porque a ti Dios te dio ese talento’, pero la verdad si tú ves un video mío de hace 20 años dices ‘no, Carlitos, estabas bien perdido, ¿quién te dijo que imitabas?’,

En 2009 fue reconocido en la Casa Blanca de Estados Unidos y en 2014 ganó el reality show (Foto: Twitter @carlosbardelli)

Yo creo que es una idea y uno puede ir creciendo cuando uno tiene una idea fija, una meta, dije ‘yo quiero ser el mejor imitador’, y a lo mejor no tenía nada, pero te la vas creyendo y vas trabajando y como decía Pablo Picasso ‘Cuando llegue la oportunidad, es preferible que te agarre trabajando”, compartió en aquella ocasión.

