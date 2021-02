“Me agredían y me insultaban”: Alfonso Waithsman recordó la pesadilla que vivió como estilista de Angélica Rivera

El famoso maquillista de las estrellas, Alfonso Waithsman, se sinceró sobre las amenazas que recibió por haber viajado a Pekín junto a la exprimera dama y actriz Angélica Rivera.

El famoso maquillista de las estrellas, Alfonso Waithsman, se sinceró sobre las amenazas que recibió por haber viajado a Pekín, en China, junto a la ex pareja presidencial conformada por Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto en 2014.

Los ataques que recibió el artista de maquillaje en ese entonces, a través de redes sociales, pusieron en riesgo su bienestar físico y emocional, de acuerdo con lo relatado en una entrevista concedida al periodista Michelle Rubalcava.

“Yo creo que me acostumbré a los buenos halagos siempre, al ‘¡Ay, qué bonito maquillas’. Y, pues bueno, hay momentos que la piel se tiene que hacer gruesa. Fíjate que es la vez que yo he sentido mucha agresión por parte de hasta... Muchos seguidores me dejaron de seguir”, contó el maquillista.

El nacido en Guadalajara aseguró que los mensajes que recibió en redes sociales fueron tan agresivos que tuvo que ocultar su identidad para estar en lugares públicos.

“Me agredían y me insultaban. Hubo momentos que hasta la muerte me deseaban por redes sociales: ‘Ojalá te mueras’, ‘ojalá se caiga el avión’. O sea, ese tipo de cosas fuertes. (Recibí) Amenazas por mensajes. Hubo momentos en los que tenía que salir a la calle con ‘cachucha’, con gorra”, continuó.

“Mi trabajo siempre ha sido muy expuesto y había situaciones que a lo mejor a la gente no le gustaban. Entonces, yo en mi trabajo siempre he ganado mi dinero de una manera honrada, pero bueno, entiendo que el mundo del espectáculo y del entretenimiento es un mundo totalmente diferente al mundo de la política”.

Fue en noviembre de 2014 que el maquillista de personalidades como Thalía, Galilea Montijo y Verónica Castro anunció a través sus diferentes cuentas de redes sociales que viajaría a Pekín, China, junto a la entonces primera dama, Angélica Rivera y como parte de la comitiva que encabezó el expresidente de México.

“Amigos, me desconecto unos días de las redes sociales porq (sic) me voy a China que emocioooooooooon nos vemos en una semana y documento los momentos”, escribió el maquillista en ese entonces desde Facebook. “CHINA... Allá voooooooy” compartió en Twitter junto a una fotografía a bordo de un avión.

Estos mensajes causaron inmediata indignación entre los mexicanos, quienes también reaccionaron a la primera versión de los responsables por la entonces reciente desaparición de los 43 estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero.

Incluso, el escándalo del maquillador se sumó a la polémica generada por la revelación del caso ‘La casa blanca’; en donde se expuso que la exprimera dama había comprado una mansión, valorada en USD 7 millones, a una firma vinculada con el consorcio elegido para construir un tren de alta velocidad.

A pesar de la indignación que este evento suscitó, el maquillista siguió trabajando con Angélica Rivera e incluso ambos mantienen una relación personal.

“El país hecho un desm*dre y Peña Nieto se va.... pero eso sí, no se olvidan de llevar a China a un maquillista para nuestra primera dama, por cierto ahora entiendo quién le sugirió el peróxido 29, nada más hay que ver tus greñas y los de la gata de Angélica Rivera, que asco de país, que vergüenza, mama la teta mientras puedas que después de que estos dos se vayan el país quedará en la ruina”, escribió un usuario de Facebook en la publicación del maquillista con fecha del ocho de noviembre de 2014.

Sin embargo, a pesar de la indignación que este evento suscitó, el maquillista siguió trabajando con Angélica Rivera e incluso, de acuerdo con lo relatado por Alfonso, ambos mantienen una relación personal cercana.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Radiante y animada: Angélica Rivera reapareció en una foto en Instagram

Ataques y comparaciones: por qué el nombre de Angélica Rivera surgió en la reciente polémica de Beatriz Gutiérrez Müller

El inminente regreso de Angélica Rivera a las pantallas de Televisa