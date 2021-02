Así fue el tenso regreso de Gabriel Soto a “El Gordo y La Flaca”: Irina Baeva, Geraldine Bazán y su video íntimo

Foto: Wikimedia - @gabrielsoto

Gabriel Soto protagonizó un ríspido intercambio con los conductores de El Gordo y La Flaca en el verano del 2019 y aunque todo parece muy lejano, esta semana el famoso mexicano y los presentadores coincidieron en un tenso reencuentro en el que se mencionó a Irina Baeva, Geraldine Bazán y hasta el video íntimo del actor que se viralizó en diciembre pasado.

Soto causó gran revuelo en julio de hace dos años porque abandonó intempestivamente el foro del programa de Univisión, inconforme por los comentarios que Raúl “El Gordo” de Molina y Lili Estefan hicieron hacia su ahora prometida, Irina Baeva.

Ya con varios meses de distancia, el panorama no es muy distinto. El actor dio una entrevista a los presentadores, donde prevalecieron los comentarios incisivos por parte del titular de la emisión y la rigidez en las respuestas del histrión de 45 años.

El encuentro ocurrió como parte de la promoción de la telenovela Te acuerdas de mí en la televisora norteamericana y comenzó con una introducción muy al estilo de “El Gordo” de Molina.

(Foto: Captura de "El gordo y la flaca")

“Yo pensé que venía con Irina Baeva, después pensé que el título de la novela (Te Acuerdas de Mí) tenía que ver con Geraldine Bazán, pero no es así. Lo tenemos con Fátima Molina porque la novela se estrena hoy”, dijo el famoso conductor.

Soto no hizo caso a su interlocutor y se apresuró a promocionar el proyecto que tiene al lado de Fátima Molina. “Me siento emocionadísimo por el estreno de la telenovela en Univision: ‘¿Tú te acuerdas de mí, Raúl?, ¿te acuerdas de mí, Lili?’”, bromeó al iniciar su participación.

La respuesta de Gabriel impulsó al conductor de El Gordo y La Flaca a recordar el polémico video íntimo de su entrevistado: “Yo lo que quiero saber es si Fátima se acuerda de ti, porque, ¿ella vio el video?”

El actor guardó silencio y dejó que su compañera interactuara con los conductores, quienes se mostraron más que sorprendidos por el comportamiento de la ex pareja de Geraldine Bazán.

Raúl de Molina concluyó la entrevista con una pregunta que volvió a causar más dudas en la respuesta de su invitado. “¿Gabriel, de qué se tienen que acordar cada uno de ustedes?, ¿tú de qué te tienes que acordar y Fátima de qué se tiene que acordar?”, comentó.

“Estamos hablando ahorita como Pedro y Vera, Raúl”, dijo contundente el mexicano provocando insatisfacción en sus entrevistadores.

Gabriel Soto se molestó por comentarios de Lili Estefan (Foto: Especial)

El ríspido encuentro entre Gabriel Soto, Raúl de Molina y Lili Estefan recordó el momento incómodo que vivieron hace dos años, cuando antes de salir al aire, el actor abandonó el set porque el conductor se pronunció sobre el mediático romance de manera burlona.

“Irina Baeva metió la pata, mentira, mentira, fue Gabriel el que metió la pata”, comentó “El Gordo” antes de dar la bienvenida a su invitado.

Esto desató la furia de Gabriel Soto, quien canceló su participación en El Gordo y La Flaca, aunque se especuló que en realidad la decisión de abandonar el foro fue de Irina Baeva.

“No puedes invitar a alguien a tu casa y burlarte de tu presencia o de su llegada. Me pareció muy hostil, la verdad es que creo que no tenía caso hacer la entrevista y Lili Estefan dijo que había muchas cosas que aclarar, pero yo a ella no le tengo que aclarar nada”, se defendió el actor a través de redes sociales.

La actriz y modelo rusa destacó que todos pueden expresar su opinión libremente, pero haciéndolo con respeto y no sintieron eso en la presentación del programa de Univisión. Agregó que fue su pareja quien prefirió no aparecer en la emisión.

El actor llegó al programa, pero decidió retirarse antes de entrar al aire por comentarios de los presentadores (Video: Instagram)

Lili Estefan, por su parte, también se pronunció tras el intempestivo comportamiento de Soto: “Ellos tienen que entender que muchas personas no están felices de la manera en que se anunció esta relación, después de seis meses de decir que no estaban juntos, pero de ahí a irse por cualquier cosa que se dijera aquí. Me hubiera gustado entrevistar a Gabriel no solo por la obra de teatro, sino por su relación, yo creo que mucha gente quisiera saber”.

