Quién es Curvy Zelma, la octava eliminada en “Survivor México”

La noche del domingo marcó la salida de Curvy Zelma del programa Survivor México, de TV Azteca, en donde llamó la atención por su espíritu aguerrido y su seguridad.

A Curvy también se le identificó en la emisión por crear cierta controversia y el domingo algunas de sus acciones tuvieron consecuencias al convertirse en la octava eliminada.

Curvy fue vencida en el duelo de eliminación por Alex Sirvent y Bernadette.

Alex votó por ella en la ronda de eliminación luego de que Curvy lo mencionara como el traidor de su tribu, algo que no fue cierto.

Sirvent, quien también pudo haber sido eliminado pero fue salvado por Jerónimo en contra de Curvy.

Así fue como Bernadette y Curvy debieron enferntarse en el duelo de eliminación que consistió en sostener una pelota en una paleta de madera mientras les sujetaban la muñeca al tobillo y atravesaban varios pilares.

Curvy no superó el reto y debió abandonar la competencia de supervivencia.

Una vez que se supo de su eliminación Curvy comentó que estaba "loca" al haber aceptado ingresar, pero "al final del día me llevo tantas cosas buenas, por eso entré, sabía que iba a salir distinta".

Al estar en retos de gran desgaste físico, Curvy se dio cuenta que no era tan segura como ella creía, porque no se sentía capaz.

“Jamás me hubiera visto comiendo una tarántula, sobreviviendo de esa manera, sufrí muchísimos cambios, estás desconectado de este mundo que a veces nos vuelve locos. Me gustó el decir ‘bueno, aquí estoy, puedo lograrlo’. Me voy contenta y satisfecha”.

Reconoció que con el tema de la comida también tuvo un descubrimiento, pues notó que antes se comía sus emociones.

“Quizás me hubiera gustado quedarme otra semana. Es una locura, siento que ya me estaba volviendo loca”.

Curvy finalizó que con su participación en Survivor esperaba "ser inspiración para muchas personas que creen que no pueden. Me voy fuerte, me voy guapa, y al que no le guste, así soy".

Quién es Curvy Zelma

Desde que inició transmisiones el programa, Curvy fue una de las participantes que más dio de qué hablar por su actitud.

Además de actriz y cantante es empresaria y participó como presentadora del programa Venga la alegría.

Zelma Cherem, su verdadero nombre, nació en la Ciudad de México el 2 de agosto de 1991.

Estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa y en esa empresa hizo casting para participar en el reality Buscando a la nueva Banda Timbiriche.

Fue elegida para formar parte del concurso, pero al ser eliminada no se integró al nuevo grupo.

Poco después continuó con su carrera como actriz y se integró a la serie Roomies de MVS.

También fue conductora del programa Locas por el futbol y participó en episodios de La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho.

Zelma fue parte del elenco de la telenovela Las Amazonas y ganadora del programa Este es mi estilo.

En 2020 fue una de las presentadoras que ingresó a Venga la alegría luego de que los titulares se ausentaran de la emisión para hacerse pruebas por el positivo a COVID-19 que dio Patricio Borghetti.

El pasado mayo se supo que Curvy era una de las elegidas para integrarse a Survivor México, donde su presencia no pasó desapercibida.

En su cuenta de Instagram tiene ya 420,000 seguidores y además de compartir imágenes de su participación en el reality, Zelma también publica mensajes de autoaceptación, pues ella siempre ha hablado de la importancia de sentirse a gusto con su cuerpo.

Y es que precisamente por eso hizo de lo “curvy” un estilo de vida, pues al ser una mujer con curvas no trata de entrar en los estereotipos de belleza actuales.

