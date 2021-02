El golpe final que sentencia la carrera de Armie Hammer

Armie Hammer se quedó sin agencia de talentos y peligra su carrera en Hollywood

Tras la filtración de sus escandalosos chats, Armie Hammer se vio obligado a renunciar a dos proyectos: la comedia romántica “Shotgun Wedding”, en la que compartiría créditos con Jennifer Lopez, y la serie de Paramount+, “The Offer”, sobre la realización del filme “El Padrino”; ahora fue despedido de la agencia WME y su representante lo abandonó.

Según informó la revista Variety, William Morris Endeavour (WME), la agencia de talentos que lo manejaba terminó su relación con el actor de 34 años. .Asimismo, su publicista personal también habría dado por finalizado su vínculo laboral con Hammer.

El intérprete, de 34 años, se encuentra en medio de un divorcio público con la presentadora de televisión, periodista y emprendedora Elizabeth Chambers, quien también es cliente de WME. La pareja tiene dos hijos pequeños.

Luego del comunicado que lanzó, en el que dijo que no contestaría a “acusaciones ridículas”, el actor no ha vuelto a hablar sobre el tema. Al respecto, incluso su ex esposa habló públicamente y dijo sentirse “conmocionada” y “devastada” por los mensajes que el actor intercambió con otras mujeres cuando todavía seguían juntos.

El mes que viene, de acuerdo a Variety, Hammer aparecerá en la película de “Crisis”, junto a Gary Oldman y Evangeline Lilly. Este año estaba previsto que Hammer protagonizara “Death on the Nile” de Disney, la continuación de “Murder on the Orient Express”, junto a Gal Gadot y Kenneth Branagh. Hammer también terminó el rodaje de la comedia de Taika Waititi “Next Goal Wins”, que filmó el año pasado para Searchlight Pictures.

“Estoy conmocionada”

Elizabeth Chambers y Armie Hammer (AFP)

Elizabeth Chambers, ex esposa de Hammer, rompió su silencio acerca de la polémica que ha rodeado al actor durante las últimas semanas. El pasado lunes 1 de febrero, Chambers compartió una imagen de la playa y con esta acompañó un texto en el que reveló que se ha tomado tiempo para procesar la información que salió a la luz sobre el padre de sus dos hijos.

“Estoy conmocionada, desconsolada y devastada. Dejando a un lado la angustia, estoy escuchando y continuaré escuchando y educándome sobre estos delicados asuntos. No me di cuenta de cuánto no sabía”, expresó en el escrito.

Y aseguró que apoya a quienes han sido víctimas de agresiones sexuales e incluso las impulsó a buscar la ayuda necesaria. “Insto a cualquier persona que haya experimentado este dolor a buscar la ayuda que necesita para sanar. En este momento, no voy a comentar más sobre este asunto”, agregó.

Chambers expresó que su prioridad son su hija Harper Grace, de 6 años, y su hijo de 4, Ford Douglas Armand. “Mi único enfoque y atención seguirá estando en nuestros hijos, en mi trabajo y en la salud de este momento increíblemente difícil”, declaró.

Finalmente, Chambers agradeció “todo el amor y apoyo” que ha recibido a lo largo de estas semanas. Pero también pidió “amabilidad, respeto y consideración” tanto por ella, como por los hijos de la pareja.

Desde hace unas semanas, el diario británico Daily Mail aseguró que a través de una fuente cercana a Chambers, que ella se encontraba “horrorizada y asqueada” tras conocer la serie de inquietantes conversaciones que tuvo su ex marido a través de su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la fuente, Chambers piensa que Hammer “parece ser un monstruo”, pero, a pesar de todo, la noticia no la tomó por sorpresa. El mismo informante añadió al medio que “muchas de estas mujeres ya habían contactado con Elizabeth, y aunque ella no quería admitirlo antes, ahora sabe que están contando la verdad”.

“Armie tenía un lado completamente diferente que ella no conocía. Si siempre estuvo allí y él lo mantuvo oculto, o si sucedió algo que lo cambió por completo, ella no lo sabe”, aseguró la persona cercana a la ex esposa del actor, que aún no se ha pronunciado públicamente sobre este asunto que conmocionó a Hollywood.

Paige Lorenze y Armie Hammer

Paige Lorenze, ex pareja de Hammer, habló sobre la traumática relación de cuatro meses que mantuvo con el actor. La joven de 22 años reveló que el actor enviaba fotos de ella a sus amigos, sin su consentimiento, y que una vez usó un cuchillo afilado para tallar la inicial de su nombre, la A, en el cuerpo de la joven durante un juego sexual. A menudo estaba cubierta de moretones y marcas de mordeduras después de tener sexo con él, y expresó que su relación era como la película Cincuenta sombras de Grey, pero sin amor.

Lorenze también ha revelado que Hammer supuestamente aprendió a atar mujeres practicando con maniquíes que guardaba en el sótano de la casa de USD 5,8 millones que compartía con su ex esposa y sus dos hijos en Los Ángeles.

Courtney Vucekovich, otra ex novia del actor, también reveló que a la estrella de cine le gustaban los “fetiches amo-esclavo” y que le expresó que quería “romper y comer sus costillas”. También dijo que la manipuló para que jugara con sus retorcidas fantasías y que a menudo fantaseaba con el canibalismo.

“Es un ser humano muy encantador e intenso. Pero una vez que empiezas a hablar con él, es bastante agresivo desde el principio. No violento, sino sexualmente agresivo en la forma en que habla ’', dijo Vucekovich al Daily Mail. Y continuó: “Es magnético, pero eso lo ha ayudado a salirse con la suya. Tiene una personalidad encantadora. Es muy cariñoso, te hace sentir muy segura y en la cima del mundo. Luego, poco a poco, se vuelve más oscuro”.

