Evan Rachel Wood agregó más acusaciones en contra de Marilyn Manson

La actriz hizo más revelaciones de su relación con Marilyn Manson (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Evan Rachel Wood acusó a Marilyn Manson de abuso desde el lunes pasado, y durante el resto de la semana ha compartido las acusaciones de más víctimas. Pero este viernes la actriz añadió que también vio el racismo del cantante.

A través de su cuenta de Instagram, Wood señaló tatuajes que el cantante se realizó, tiempo después de que ellos estuvieran juntos. De acuerdo a lo ella mostró del sitio mansonwiki.com, el cantante tendría una esvástica hecha de “M” en su pecho y en su brazo derecho tiene una imagen de una calavera y huesos, y explica que es un símbolo de “Totenkopf” o “cabeza de muerte” de la era nazi.

La también cantante añadió que ella también vivió fuertes momentos en donde la llegó a insultar por su herencia judía, e incluso la intimidó con simbología nazi.

“Me llamaron judía de manera despectiva, dibujaba esvásticas sobre mi cama cuando estaba enojado conmigo. Escuché la palabra que empieza con “n” una y otra vez. Se esperaba que todos los que lo rodeaban se rieran y se unieran. Si no lo hacías o (Dios no lo quiera) lo enfrentabas, te señalaban y abusaban más. Nunca he estado más asustada en mi vida”, compartió la estrella de “Westworld”.

Wood explicó que el cantante insultaba su herencia judía (Foto: Scott Wintrow/AFP)

Además de esto, Wood compartió que su mamá es judía después de haberse convertido a la religión y no por nacimiento. Manson también tomó esto para insultarla.

“Mi madre es judía y me crié con la religión. Como ella se convirtió y no era de ascendencia judía, él decía cosas como ‘así está mejor’, porque yo no era ‘judía de sangre’”, compartió Wood.

Aunado a esto, la estrella de 33 años reveló que ella nunca había acordado estar en una relación de Bondage, Disciplina, Dominación, Sumisión, Sadismo y Masoquismo (BDSM). Y explicó que en realidad ella era torturada, por lo que siempre tuvo miedo.

“Brian y yo nunca tuvimos una relación ‘BDSM’. Ni siquiera tuvimos sexo ‘pervertido’. No estábamos teniendo relaciones sexuales cuando me torturaban, antes o después. Pensé que iba a morir todo el tiempo”, agregó.

La pareja estuvo comprometida por ocho meses en 2010 (Foto: Archivo)

La primera revelación

Tras años de misterio, el lunes por la mañana, la nominada al Emmy dio a conocer el nombre de su abusador. Wood ofreció detalles sobre su traumática experiencia de abuso y violencia que atravesó mientras estaba en una relación con el músico Marilyn Manson cuando ella tenía 19 años y el 38. La pareja hizo pública su relación en 2007 y estuvo comprometida durante ocho meses en 2010.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años”, escribió la actriz estadounidense, de 33 años, en su perfil de Instagram y en un comunicado enviado a la revista Vanity Fair.

“Me lavaron el cerebro y manipularon hasta la sumisión. Ya no voy a vivir más con miedo a las represalias, injurias o extorsiones. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y a las muchas industrias que habilitaron su comportamiento antes de que arruine más vidas. Todo mi apoyo a las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, continuó.

Casi al mismo tiempo, otras cuatro mujeres publicaron declaraciones similares en Instagram. Se trata de Ashley Walters, Sarah McNeilly, Ashley Lindsay Morgan y una mujer que dio su nombre solo como Gabriella.

