“No importa lo que hagamos, nunca somos suficiente”: Salma Hayek lamentó el juicio constante a las mujeres

Tras emprender en el negocio del “streaming”, Salma Hayek, actriz y productora mexicana, anunció que su compañía Ventanarosa Productions producirá una nueva serie de comedia para la plataforma HBO Max. Es el primer proyecto que correrá a cargo de su casa productora.

La serie titulada A Boob’s Life está inspirada en el libro A Boob’s Life: How America’s Obsession Shaped Me - and You escrito por Leslie Lehr. La historia rescata las memorias biográficas de una mujer llamada Leslie que, en plena crisis de los 40 años, su vida cambia a partir de que sus senos le empiezan a hablar y la obligan a analizarse como mujer.

Una comedia que abre el debate del papel que juega el cuerpo femenino en una sociedad que está constantemente atenta a los detalles físicos más sobresalientes de las mujeres, que es el busto. “En este programa, le damos al pecho una voz que nos lleva a través de la vida de una mujer desde una perspectiva única que muchas veces no nos atrevemos a ver “, detalló la productora a Deadline.

Salma Hayek agradeció la oportunidad y confianza que le otorgó HBO para poner en marcha este proyecto, “estamos muy agradecidos de que HBO Max haya sido lo suficientemente perspicaz y audaz para desarrollar este programa con nosotros”, afirmó.

También destacó que la serie retoma el juicio social con el que las mujeres deben de enfrentarse constantemente. “Usamos los senos como metáfora del juicio constante al que se someten las mujeres, creando una sensación colectiva de que no importa lo que hagamos, nunca somos suficientes”, declaró.

La actriz detalló que será la productora ejecutiva junto con José Tamez y Siobhan Flynn, además Ventanarosa Productions contará con la colaboración de la productora Wheeler Girl Productions a nombre de Melissa Oman y Julie R. Snyder. La cineasta Cynthia Mort será la encargada de adaptar el guion de la serie además de participar como productora ejecutiva.

Con el cierre de los cines y la cancelación de varios estrenos en la pantalla grande, la productora Hayek emprendió en las plataformas de streaming, su última colaboración fue en la cinta “Bliss” de Amazon dirigida por Mike Cahill donde compartió el protagónico con el actor Owen Wilson.

Ventanarosa Productions ha producido películas galardonadas como Frida estrenada en 2002 que relata la vida biográfica de la artistita mexicana Frida Kahlo, el filme ganó dos premios Oscar por Mejor Maquillaje y Mejor Partitura Original. Salma Hayek fue la protagonista y productora de la historia.

La actriz fundó Ventanarosa Productions en el año 1999, desde entonces ha realizado diversos proyectos reconocidos como The Maldonado Miracle, la serie Ugly Betty y The Prophet película animada de Kahlil Gibran.

Salma también ha colaborado para Netflix con producciones de series como Monarca estrenada en 2019 con 10 capítulos. La producción corrió a cargo de Billy Rovzar, Fernando Rovzar, Alexis Fridman, Michael McDonald, José Tamez y Diego Gutiérrez. El pasado 1 de enero se estrenó la segunda temporada la cual tiene 8 capítulos.

En días anteriores, la actriz reveló su próxima participación el universo Marvel, la película The Eternals será la nueva producción de Marvel y Disney donde Hayek colaborará. El filme será dirigido por Chloé Zhao, basada en el cómic de Jack Kirby la historia narrará la evolución de una raza secundaria de la vida en el planeta Tierra.

