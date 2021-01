Ernesto Cázares volvió a ser eliminado de Exatlón México

Ernesto Cázares fue campeón en la primera edición de Exatlón que tuvo lugar en México (Foto: Twitter/@Exatlon_Mx)

En la semana 20 de Exatlón México, los equipos volvieron a contender para mantenerse unidos y evitar la eliminación. Esta vez, los hombres de Héroes y Titanes estaban en riesgo de partir de las playas costarricenses.

Tanto los azules como los rojos han experimentado nuevos circuitos. Entre ellos, el de la Ciudad, donde se jugó la primera Batalla por la Supervivencia. Los Titanes lograron llegar primero a los 10 puntos y enviaron inmediatamente a Ernesto Cázares, primer ganador en la historia de la competencia y quién regresó luego de ser eliminado, al Duelo de Eliminación.

Los atletas se dieron cita en la segunda Batalla por la Permanencia, donde tenían pasar por un circuito que los obligaba a sumergirse, pasar por vigas de equilibrio y terminar colgando boleadoras y una jabalina, para poder obtener un punto.

Héroes y Titanes quedaron empatados cuatro a cuatro en la primera mitad de la competencia. Sin embargo, para la segunda parte, los rojos tomaron la delantera y consiguieron la victoria definitiva. Malas noticias para los azules. Tres de ellos tendrían que luchar por su lugar en Exatlón.

Luego de dos semanas de pérdida los rojos lograron ganar la Batalla por la Superviviencia (Foto: Twitter/@Exatlon_mx)

Durante la competencia, el boxeador Misael Rodríguez “El Chino” tuvo roces con el practicante de parkour Aristeo Cázares, esto luego de que lo acusara de traicionar al equipo y dejarse ganar. El luchador habría notado que su compañero no estaba participando de manera adecuada durante el circuito, presuntamente porque su hermano ya se encontraba instalado en la eliminación.

Al terminar el circuito, “El Chino” se acercó a Aristeo a preguntarle por su bajo desempeño. “Yo no me dejé ganar”, repetía Cázares una y otra vez, mientras su compañero le recriminaba el haber perdido. Más adelante, el practicante de parkour explicó que le afectaba ver a Ernesto en la cuerda floja para abandonar la competencia y que, a pesar de querer mucho a su equipo, no podía evitar sentirse cabizbajo con la situación de su hermano.

Tras la derrota azul, el conductor del programa Antonio Rosique anunció que el siguiente posible eliminado sería el receptor abierto de futbol americano Keno Martell, quién en uno de los calentamientos resultó lesionado y se encontraba temporalmente lejos de los circuitos. Sin embargo, tras una revisión médica se llegó a la conclusión de que aún podría participar. El tercer Héroe que fue al duelo de eliminación fue Dan Noyola, quién estuvo instalado en él por decisión del equipo.

Héroes decidió que el tercer hombre que iría al duelo de eliminación sería el ciclista mexicano Dan Noyola (Foto: Twitter/@Exatlon_mx)

Así, los tres azules tuvieron que contender con cinco vidas en el circuito de equilibrio de la competencia. Al final debían encestar y colgar aros en la zona de definición. Los Héroes corrieron en varias ocasiones; sin embargo, el desempeño de Cázares no fue suficiente y perdió sus cinco vidas, antes que los demás.

“A veces cuando más lo deseas es cuando es más difícil y a veces cuando más lo deseas es cuando no se hace”, les comentó a sus compañeros entre lágrimas luego de quedar eliminado.

Ernesto Cázares ya había sido eliminado de la competencia hace unas semanas, pero regresó luego de una votación en la que el público lo escogió para volver. Antes de partir, el practicante de parkour se despidió con las siguientes palabras:

Me da mucho sentimiento porque antes de venir yo hablé con mi mamá y le dije que iba a hacerlo mejor que la primera vez (...) como dije la primera vez sé perder, esta vez no fue mi día, pero estoy muy feliz de ser parte del equipo azul

De nueva cuenta, los Héroes tendrán que reponerse de la pérdida de uno de los integrantes más queridos por el público, mientras la siguiente semana espera para reclamar a otro eliminado.

