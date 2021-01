Así habló Angelique Boyer sobre la salud de Fernanda Castillo

Fernanda Castillo y Angelique Boyer sostienen una cercana amistad (Foto: Instagram @fernandacga @angeliqueboyer)

Fernanda Castillo fue dada de alta en el Hospital Español luego de que permaneciera internada desde el 11 de enero, día en que fue trasladada en una situación de emergencia de la que no se conocen detalles, pero que tendría que ver con su reciente parto, donde dio a luz al pequeño Liam el pasado 19 de diciembre.

Pocas horas antes de darse a conocer la noticia de que la actriz ya salió del centro hospitalario ubicado en la Ciudad de México, su amiga Angelique Boyer habló con Adela Micha de la salud de la actriz de El señor de los cielos, expresando que la noticia la tomó por sorpresa:

“Me enteré esta mañana y fue súper fuerte porque la noticia ya están dándole la vuelta. No hay mucha información, pero tampoco me corresponde decir demasiado”, comentó este viernes 15 de enero en el programa Me lo dijo Adela.

Angelique optó por manejar la información en torno a la salud de su amiga de una manera discreta (Foto: Instagram @angeliqueboyer)

La actriz de la telenovela Imperio de mentiras que este domingo 17 de enero llega a su fin, fue discreta respecto a la salud de su amiga y no reveló mayores detalles, sin embargo aseguró que Castillo se encuentra mejor de salud y que “en cualquier momento” Erik Hayser, pareja de Fernanda y con quien procreó al recién nacido, revelará al público qué fue lo que le ocurrió a la intérprete.

“Sé que está bien, gracias a Dios está bien y yo creo que en cualquier momento saldrá Erik a contar qué es lo que pasó. No nos esperábamos para nada esta noticia, pero esperemos pase pronto y que ella esté en casa disfrutando de su bebé”, añadió.

Por otra parte, otro de sus grandes amigos del medio artístico se hizo presente con buenos deseos para Fernanda Castillo en las redes sociales. Se trata de Mauricio Martínez, quien empleó su cuenta de Instagram para dedicar un mensaje de cariño al lado de una foto donde se le ve abrazando a la también protagonista de la serie Monarca, en donde aparece en recientemente estrenada segunda temporada.

Fernanda Castillo documentó el desarrollo de su embarazo en las redes sociales. Con esta foto compartió la habitación de Liam (Foto: Instagram @fernandacga)

“Así hoy y siempre. Te amo. Brother and sister for life”, escribió junto a un corazón negro en la publicación que de inmediato consiguió gran cantidad de likes, pero ningún comentario debido a que el polémico actor, quien se ha enfrascado en múltiples rencillas en las redes sociales contra personas que lo han catalogado como racista y clasista, desactivó la opción de poder dejar un mensaje al pie.

Y es que el pasado 14 de enero fue el programa Primer impacto quien reportó la hospitalización de emergencia de la actriz, derivado supuestamente de complicaciones post parto. Fue este 15 de enero por la noche, luego de las preocupadas declaraciones de Angelique Boyer, cuando trascendió que la actriz había abandonado el Hospital Español tras permanecer varios días en terapia intensiva, según el programa Al rojo vivo, de la cadena Telemundo.

Erik Hayser se mantuvo al pendiente de la salud de su pareja durante los 4 días que estuvo en hospitalización (Foto: Instagram de Fernanda Castillo)

Y es que fue la propia madre de la actriz quien reveló en las redes sociales que su hija ya se encuentra en casa y admitió que su estado sí fue de gravedad. Así lo dijo la señora: “Quiero compartir con ustedes que recibí el más lindo regalo de cumpleaños que jamás he recibido un 11 de enero. ¡Después de la gravedad en que estuvo, ver a mi hija con vida! Les dedico a todas las madres que han perdido a un hijo de cualquier edad, una plegaria por la pronta sanación de su alma”, escribió.

Se espera que en los próximos días Erik Hayser, quien estuvo al pendiente en todo momento de la salud y la evolución de su pareja, cuente a su público detalles de lo ocurrido, esto luego de que los fans de la actriz externaron su preocupación en las redes sociales.

