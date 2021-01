Fernanda Castillo ya salió del hospital, señaló un nuevo reporte sobre la actriz

Fernanda Castillo ya habría salido del hospital en el que se encontraba (Foto: Instagram @fernandacga)

Tras vivir momentos de angustia, aseguraron que la actriz Fernanda Castillo ya salió del hospital tras ser internada de urgencia.

De acuerdo con reportes de Suelta la Sopa, Castillo habría sido dada de alta hoy del Hospital Español de la Ciudad de México. La actriz de la segunda temporada de “Monarca” fue internada de emergencia el pasado lunes, a tres semanas de haber dado a luz. Según el reporte de Primer Impacto, Castillo fue trasladada al hospital debido a una emergencia presuntamente relacionada con su reciente parto.

Tras haber dado a luz al pequeño Liam el pasado 19 de diciembre, el actor Erik Hayser, pareja de la intérprete, reveló que Fernanda se encuentra internada. No obstante, no dio más detalles de la hospitalización y aseguró que se encuentra al pendiente de ella.

Hayser agradeció a la prensa por su preocupación respecto a la salud de la artista de 38 años. Mientras que se infirió que el pequeño Liam de casi un mes de nacido, podría estar al cuidado de sus familiares.

Todavía en Navidad la pareja brindó y compartió un mensaje en Instagram donde pidió por un mejor 2021 para la humanidad.

Liam llegó al mundo el 19 de diciembre y fue hasta el miércoles 23 de diciembre que los felices papás publicaron en sus redes sociales la noticia con una tierna imagen: la huella del piecito del recién nacido:

“Liam Hayser Castillo 19/12/2020/ Somos tres”, escribió la intérprete revelando que su bebé ya tenía ya cuatro días de nacido en ese entonces.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes de inmediato la llenaron de halagos y parabienes para el bebé. La buena generó diversas reacciones por parte de algunos integrantes del medio del espectáculo: “Wow, felicidades Fer y Erik”, escribió Sandra Echeverría; mensaje que replicaron Ari Borovoy, Ana Brenda Contreras, Camila Sodi y Mauricio Martínez, entre otros.

Y es que desde que Castillo anunció su embarazo, ni ella ni su pareja dejaron de compartir aspectos del mismo a través de los meses de gestación: como una sesión de meditación y los preparativos para el recibimiento del bebé. Fernanda también había publicado imágenes de la habitación que la pareja acondicionó para el recién nacido.

Cuando la actriz llevaba 38 semanas de embarazo, compartió con sus fans que ya se encontraba lista para recibir a su primer hijo, pues ya había terminado la decoración de la habitación del pequeño: un acogedor espacio pintado de azul celeste que alberga una cuna y un sillón mecedora. En la pared de la recámara, la pareja colgó una fotografía donde aparece de espaldas sosteniendo la primera ecografía que confirmó que el bebé venía en camino.

“Cierro los ojos y ya estás aquí #38Semanas”, escribió la actriz al pie de las fotografías donde se le ve sosteniendo un muñeco que acompaña al bebé desde sus primeros días.

Semanas antes, la actriz ya había declarado que se sentía muy acompañada por Liam, quien fue procreado en plena pandemia:

“Siento que me protege. Durante todo el proceso yo tuve que trabajar y tenía compromisos hechos y el bebé me ayudaba. Yo le decía: ‘Tengo fotos mañana y necesito que te escondas’ y se guardaba. Suena muy raro pero era muy tierno darse cuenta que yo sentía que me escuchaba, pensaba que me tenía que ir a trabajar y de repente amanecía yo plana y decía no puede ser que esté pasando esto (...) Siento la sensación de que él me protege, más que yo lo proteja. Y que alguien tan chiquito y que es mío haga eso me sobrepasa y me emociona a un grado inexplicable. Qué bonita es la vida que te enseña que tal vez en este proceso te tienes que dejar proteger más que tú proteger”, contó a la revista Noir.

