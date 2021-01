Así fue como Jacqueline Bracamontes aceptó la pérdida de su único hijo

La actriz perdió a su único barón en su primer embarazo (Foto: Instagram@jackybrv)

Perder un bebé ha sido uno de los golpes más duros en la vida de Jacqueline Bracamontes. Pero, a pesar de que fue algo que la llevó a la depresión, la actriz expresó que encontró un propósito para todo lo que sufrió.

Dentro de un panel virtual para Telemundo, la también presentadora narró el proceso de duelo que tuvo y cómo llegó a la conclusión de que todo sucedió por una razón.

“Mi primer embarazo era un niño y una niña y en la semana 34 empecé con contracciones. Cuando yo empecé con las contracciones el bebé ya había fallecido y por eso empecé con las contracciones, pero obviamente no se sabía”, comenzó Bracamontes.

La tapatía explicó que se enteró que el bebé estaba muerto durante el parto, una noticia que le afectó a tal grado que la tuvieron que dormir dentro del quirófano. Al despertar, fue su esposo, Martín Fuentes, quien le explicó lo que había sucedido y expresó que en ese momento experimentó los sentimientos más oscuros.

“Lloré mucho durante seguido fácil un mes sin parar todos los días. Por otro lado, tenía la ilusión de que mi Jacky estaba en terapia intensiva, iba todos los días a verla, a alimentarla, pero estaba yo en una depresión muy fuerte”, agregó.

Bracamontes explicó que durante muchos tiempo se preguntó el por qué esto le había pasado a ella. Pero fue hasta que una persona le cambió por completo la perspectiva, que comenzó a pensar en las cosas de diferente manera.

“Una persona me dijo: ‘Jacky deja de decir el porqué sino para qué. Cambia la pregunta’. Obviamente pasé por altos, bajos, leí libros, platiqué con psicólogos, porque uno trata de encontrar la forma de salir adelante. Eso fue lo que me hizo click: el ok, ‘¿para qué me pasó esto a mí?’”, expresó la presentadora de 41 años.

Gracias a este cambio de pensamiento, la actriz fue encontrando en sus cinco hijas la respuesta que necesitaba para poder estar en paz con lo sucedido. Además de que el apoyo incondicional de su esposo fue algo indispensable en el proceso.

“Yo sentí que ese bebé vino a salvarle la vida a mi Jacky porque tal vez si Jacky hubiera estado sola y me hubiera pasado eso Jacky no hubiera estado en este mundo, entonces a mí me ayudó mucho eso [...] Emilia y Paula no estarían en mi vida si ese bebé hubiera llegado porque yo no hubiera buscado otro bebé. Entonces esa también es otra razón por la que se fue, para que Emilia y Paula estuvieran en mi vida y la verdad hoy por hoy mi vida no sería la misma si esas dos chiquititas no estuvieran aquí”, narró.

Ahora, la actriz siente que ese difícil momento en su vida la convirtió en una mujer que puede con todo y que daría todo por sus pequeñas Jacky, Carolina, Renata y las mellizas Paula y Emilia.

“Después de vivir eso, después de tocar esos puntos de dolor que yo nunca en mi vida pensé que existieran, eso creo que me hizo una mujer imparable. Hoy por hoy doy la vida por mis hijas y eso me hace levantarme, sonreír y seguir adelante. Y todas las noches le pedimos al angelito del cielo, a mi Martincito, que cuide a mis hijas y que nos cuide a nosotros”, concluyó.

