“Fue una mala decisión”: Bruce Willis pidió disculpas por negarse a usar mascarilla

“Fue una mala decisión”: Bruce Willis pidió disculpas por no negarse a usar mascarilla (The Grosby Group)

Aunque su cuarentena en compañía de su familia al completo (incluyendo a su ex esposa Demi Moore) se ganó la simpatía del público, Bruce Willis dio un muy mal ejemplo el martes cuando acudió a una farmacia de Los Ángeles sin llevar mascarilla.

De acuerdo al sitio estadounidense Page Six, los clientes dentro de la tienda se molestaron porque el actor se negó a usar barbijo pese a tener un pañuelo alrededor del cuello, que podría haber usado para proteger su rostro dentro de la tienda.

Las fotos del protagonista de “Duro de Matar”, que fue expulsado del establecimiento por un empleado, demuestran que este hizo caso omiso de las medidas de seguridad contra el coronavirus. Ahora, Willis ha pedido perdón en declaraciones a la revista People.

“Fue una mala decisión”, admitió el famoso intérprete de 65 años a la publicación estadounidense. Y prosiguió con un mensaje a sus millones de fanáticos en todo el mundo: “Cuídense mucho, y sigamos llevando mascarillas”.

California tiene más de 2 millones de casos de COVID-19 con más de 930,000 de ellos en el condado de Los Ángeles, según el Centro de Recursos de Coronavirus de Johns Hopkins. El condado de Los Ángeles, epicentro de la pandemia de coronavirus en California, ha superado las 10.000 muertes por COVID-19.

Hacia el comienzo de la pandemia de coronavirus, la esposa de Willis, Emma Heming Willis, y sus dos hijas Mabel, de 8 años, y Evelyn, de 5, estuvieron en su casa de Los Ángeles mientras el actor pasó el aislamiento social con su ex esposa Demi Moore y sus hijas mayores Rumer, de 32 años. Scout, 29, y Tallulah, 26, en la casa de la familia en Idaho.

Bruce Willis y Demi Moore estuvieron casados desde 1987 hasta 2000. La actriz de 58 años compartió varias fotos del tiempo que compartió con su ex durante la cuarentena. Pese a que desde hace años que ya no están juntos, los actores son muy amigos.

Una de las fotos familiares de Bruce Willis y Demi Moore durante la cuarentena

La hija del actor, Rumer, instó recientemente a sus millones de usuarios a “usar una maldita máscara” tras conocer que había estado expuesta al virus. En las redes sociales comentó que estuvo en contacto con alguien que no le dijo que había experimentado síntomas y que no se cubrió la cara, dejándola “expuesta” a contagiarse la enfermedad.

“¡Ya no está en discusión! Estuve expuesta al COVID-19 porque alguien no sintió la necesidad de decir que tenía síntomas o usar una máscara y voy a ser honesta, estoy bastante asustada y enojada. No es tan difícil ser un ser humano decente y protegerse a sí mismo y a los demás”, expresó muy molesta en sus historias de Instagram.

