“Dejó a Sergio y no volvimos a saber de ella”: Arianna recordó la última vez que vio a Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel

El misterio sobre el paradero de Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel, sigue vigente a pesar de que ocurrió hace más de 30 años. Ahora fue Arianna, cantante mexicana muy cercana a la familia de “El Sol”, quien recordó lo que pasó la última vez que la vio.

La actriz y cantante fue la encargada de acompañar a Luisito Rey en el inicio de su carrera en México, donde finalmente despuntó el carisma y talento de Luis Miguel.

Arianna comentó en entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda cómo fue su relación con la familia del famoso intérprete cuando llegaron al país, tiempo en el que pudo relacionarse no sólo con el cantante español, sino también con Marcela Basteri.

Maricarmen Alvarado Ayub, nombre real de Arianna, coicidió con Luisito Rey al inicio de sus carreras y juntos grabaron dos exitosos duetos con el que se abrió paso en México el papá de Luis Miguel.





“Lo trae Emmy Capitol para reconstruirle la carrera y me asignan a mí para que cante con él. Yo canto con él dos temas: Y es que te quiero tanto y No debí dejarte ir”, relató la famosa nacida en Mérida, Yucatán.

La cantante además mencionó algunos detalles de la infancia de Luis Miguel y de su convivencia con la propia Marcela Basteri.

Desde la infancia “El Sol” demostró sus aptitudes e incluso corregía las interpretaciones de su padre.

Al hablar de la mamá de Luis Miguel, Arianna hizo una impactante confesión: “Conviví con ella hasta que desapareció. Hasta que un día dejó a Sergio en la compañía disquera y no volvimos a saber de ella nunca más”.

Se especuló mucho sobre la ausencia, pero jamás lo creyeron “porque era una muy buena madre”.

“Era una madre muy amorosa y no coincidía ponerla como la mala del cuento, sino como todo lo contrario, como la víctima de las circunstancias. Después notamos que si hubiera estado viva, hubiera estado con sus hijos”, resaltó.

El lado oscuro de Luisito Rey

Arianna mencionó que convivió con la familia de Luis Miguel por más de cinco años, tiempo en el que notó el mal humor del padre de “El Sol”.

“Tenía muy mal genio, nadie lo puede negar. Tenía un carácter muy fuerte, conmigo no porque obviamente no era el caso. Convivimos muchísimo porque eran comidas, cenas, eran cumpleaños... a los 18 él (Luis Miguel) se fue a Los Ángeles emancipado porque Luis (Rey) le manejó la carrera hasta que se hartó”, reveló.

“Era rígido con él (”El Sol”). Estábamos en las reuniones y era el de la voz cantante y el que vino a hacer la carrera nuevamente, y se dio cuenta de pronto que el que le roba la pantalla es Luis Miguel y vemos el cambio de Luis”, comentó.

Arianna resaltó que se enteró de varias situaciones adeversas para el papá de Luis Miguel y cómo su estado anímico comenzó a deteriorarse conforme creció la carrera de su hijo.

La famosa mexicana calificó a Luisito Rey como “un padre riguroso y porque empieza a ser un hombre amargo” y “un hombre que estaba frustrado, un hombre que buscó otro tipo de compañías”.

Luisito Rey fue muy influyente en la vida de su hijo

La vida y desaparición de Marcela Basteri siempre ha sido un misterio que busca una solución. Desde que dejó de ser vista hace más de dos décadas surgieron deferentes rumores sobre si está escondida en algún lugar de Latinoamérica o fue asesinada, cualquiera de las dos versiones siempre ha estado presente y parece que no se conocerá la verdad a pesar del tiempo.

