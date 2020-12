Los días más oscuros de Danna Paola en la pandemia: “He liberado de mi vida cosas tóxicas, pero también he tenido muchísima ansiedad”

Comentó lo que le afectó regresar a su país natal y detener todas sus actividades a causa de la llegada del COVID-19 (Foto: Instagram de Danna Paola)

El 2020 ha sido un año muy complicado para todo el mundo, pero a Danna Paola le sirvió para sanar muchas heridas que por trabajo o las ocupaciones del día a día no había podido comprender y curar, especialmente la ruptura con las llamadas “relaciones tóxicas”, sus ataques de ansiedad y hasta los ataques que ha recibido a través de redes sociales.

La actriz y cantante mexicana, que desde hace meses se denominó como “la artista de la pandemia”, abrió el corazón para comentar lo que le afectó regresar a su país natal y detener todas sus actividades a causa de la llegada del COVID-19, pero que fue esto mismo lo que la impulsó a superar otro tipo de procesos mentales y emocionales para no minar su seguridad.

“Volver a México fue una de las cosas que más me shokeó emocionalmente. Yo no quería volver a México, estaba viviendo en España, y el tener que volver y de repente cae la pandemia, cancelar la gira, fue de sí o sí tienes que aprender a vivir contigo misma y estar en tu casa, ver cómo funciona ser una persona completamente normal y decir ‘ahora qué hago’, porque el trabajo siempre estaba de por medio”, declaró para el podcast On The Go.

“Soy una persona que se adapta y sabe adaptarse. Soy hiperactiva en algunas cosas, a veces siento que me aburro muy rápido, entonces cada tres meses tengo que estar haciendo algo distinto porque ya me sentí en la misma, entonces tiene mucho que ver con analizarme todos los días y darme cuenta de la persona que soy. He crecido muchísimo a nivel personal”, añadió.

Danna resaltó que ha aprendido alejarse de ciertas “relaciones tóxicas”, ya sea con terceros o con ella misma, pero también se ha enfrentado a la ansiedad del encierro.

“He liberado de mi vida cosas tóxicas de las que uno no se da cuenta, ha sido muy sanador, pero al mismo tiempo con muchísima ansiedad, es algo con lo que sufro desde hace algún tiempo... trato de llevar esas cosas a darle su tiempo, su momento y decir ‘está bien estar mal’”, precisó.

Incluso fue más allá para describir que aceptarse así misma le ha permitido alejarse de todo aquello que le hace daño: “No sólo tiene que ver con una pareja, hasta puedes tener relaciones tóxicas contigo mismo y eso es algo que habla del amor propio y lo aprendí muchísimo este año. El love your self (amor a uno mismo), darte la oportunidad de analizarte y amarte como eres, porque al final esto es un vínculo (el cuerpo) y lo que importa es lo que está adentro”.

“La posibilidad que hemos tenido de amarnos y darnos cuenta de que sólo estás tú y nadie más que tú; mientras no nos amemos a nosotros mismos no podemos amar a nadie más y fue de las cosas que yo aprendió: el liberarme, dejarle de tener miedo a las personas que llegan a mi vida, el darme la oportunidad de tener este radar de saber cuando una persona es tóxica y justo cuando ya estas dentro ese núcleo medio tóxico la alerta está ahí y lo arreglas”, señaló.

Para la protagonista de Élite ha sido muy contradictorio el impulso que ha tomado su carrera, ya que si bien ha conseguido gran éxito con su música, no ha podido ver el resultado de su proceso creativo con el contacto directo con sus fanáticos.

Añadió que para superar este tipo de conflictos ha tenido que refugiarse en la escritura, la música y tomarse un detox de las redes sociales: “Estamos viviendo una época y un tiempo complicado y hay que saberse adaptar”.

Incluso también mencionó hace unos meses que estaba saliendo con una persona y no era del medio artístico, por lo que este periodo le ha servido para explotar no sólo su talento musical, sino también disfrutar de sus emociones y sentimientos.

