“Hoy no es un buen día para ir a la cárcel”: el susto que pasó José Eduardo Derbez al casi ser arrestado

José Eduardo y Eugenio pudieron ser detenidos por las autoridades pero actuaron rápido y salieron bien librados (Foto: Youtube canal de José Eduardo Derbez)

Eugenio Derbez tuvo que ayudar a que José Eduardo Derbez no fuera detenido por agentes de policía de los Estados Unidos cuando manejaba un Ferrari, según lo mostró un video de Youtube del creador de contenidos Juan Bertheau.

Y es que al parecer, José Eduardo y su acompañante no respetaron las medidas de seguridad de tránsito, pues tanto José Eduado como Juan Bertheau iban compartiendo asiento en el lujoso vehículo, mientras que Eugenio venía manejando. Sin embargo, a 10 minutos de recorrido, detrás de ellos sonó la torreta de una patrulla, lo que los puso muy nerviosos.

Cuando escucharon que las autoridades iban tras ellos, Eugenio decidió estacionarse en una calle pequeña y bajar a José Eduardo y escapar en Uber, pues este le había dicho que no podía estar detenido porque al día siguiente tenía que hacer un viaje a México por cuestiones de trabajo. A su vez, su padre seguiría conduciendo el Ferrari en compañía de Juan Bertheau.

Juan Bertheau y Eugenio Derbez pasearon en un Ferrari (Captura de Pantalla: Youtube Canal de @Berth-OH)

Así lo confesaron en un video: “Hoy no es un buen día para ir a la cárcel. Mañana me voy a México, papá” y Eugenio respondió “Déjame buscar un lugar en donde no se puedan dar cuenta que te bajas” y cuando lo halló, el comediante le dijo a Juan Bertheau, “Baja del Ferrari a José Eduardo. Bájate en friega mijito. Espérate a que te pida un Uber ”, por lo que el actor decidió bajarse y se subió al transporte independiente.

Al parecer todo terminó bien pues en el video no se mostró que tuvieran ningún problema con las autoridades viales y no fueron detenidos según lo mostrado en la transmisión. Eugenio y Juan siguieron su trayecto en donde pasaron por diversas tiendas y zonas exclusivas, destacando que no eran los únicos con autos de lujo, pues inclusive se encontraron con un Lamborghin y un Rolls Royce.

Recientemente, el comediante fue tendencia en las redes sociales por el uso que le dio a los adornos navideños en el hogar que comparte con su esposa, Alessandra Rosaldo. El comediante presumió de un oso gigante en que tenía en su jardín, además de grandes esferas que ocupaban parte de su patio, en una de las paredes se podía ver un festón gigante.

El árbol de navidad de la familia Derbez (Foto: Instagram @alexrosaldo)

Así lo dijo Eugenio en su publicación de Instagram:

Oigan vean nada más que belleza de arreglo de navidad, vean nada más... Vean el tamaño del oso, ¡Qué oso! (...) vean el tamaño del árbol, es impresionante, miren nada más que belleza, de árbol, y trae los nombres de todos los integrantes de la familia

Adentro de la casa también presumió un gran árbol de navidad, que tenía un tamaño tan grande que la punta estaba doblada debido que no cabía entre el techo y el suelo, pero se encontraba iluminado con esferas de luz LED y tenía como adornos grandes esferas hechas de tela y además los nombres de todos los integrantes de la familia hechos de madera.

