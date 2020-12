“Te amamos Dada”: Sergio Mayer compartió la foto de la urna de las cenizas de Jaime Camil Garza

Jaime Camil Garza y Sergio Mayer estrecharon lazos luego de que el diputado se casara con la hijastra del fallecido hombre de negocios (Foto: Instagram @sergiomayerb)

A dos días del fallecimiento del empresario Jaime Camil Garza, que conmocionó a diversos personajes del mundo del entretenimiento y los negocios, ahora ha sido el funcionario público Sergio Mayer Bretón, quien publicó imágenes donde se muestran las cenizas del empresario y padre de su esposa, la actriz Issabela Camil. Y es que el diputado publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos en las que escribió al pie una breve nota: “Sin palabras”.

En la fotografía compartida por el también actor se puede ver una imagen donde aparece el empresario aparentemente lanzándose de un sky dive, fotografía impresa colocada atrás de la urna que resguarda los restos cremados del hombre de negocios, quien fue uno de los más acaudalados de México.

También se observa una hoja de papel donde se lee “Te amamos Dada” flanqueada por cuatro corazones. El ex integrante de la banda Garibaldi compartió cómo fue su hija Victoria quien se despidió de su abuelo junto a arreglos florales, velas y fotografías familiares. “Tu gran legado lleno de amor y generosidad se lleva en los corazones de los más inocentes” escribió.

El altar donde colocó las cenizas está adornado con flores y fotografías familiares (Foto: Instagram @sergiomayerb)

Por su parte, en su cuenta propia, la pequeña Victoria Mayer compartió una foto reciente del empresario junto a ella y escribió al pie “Dada, te amo y te extraño muchisísisimo”

Ante la publicación de Sergio donde se ve la urna con las cenizas, no faltaron los numerosos comentarios de cibernautas, dentro de los cuales varios aseguraron que se trataba de una falta de respeto para la familia y los seres queridos del fallecido.

“Que falta de respeto, no había necesidad de la foto, la familia siempre tan discreta, deberías seguir su ejemplo y respetar su dolor”, “Eso es algo tan intimo para una familia, no hagas show de una perdida. Respeto es una palabra que no conoces” y “Mejor sin fotos”, fueron algunos mensajes que aparecieron en su caja de comentarios.

La pequeña Victoria dijo extrañar "muchisísisimo" a su abuelo (Foto: Instagram @sergiomayerb)

Por su parte, el Presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía compartió también una foto de hace algunos años donde aparece abrazado del papá del actor Jaime Camil, en cuyo pie escribió “Por siempre Dada”. Este domingo, fue el político el primero de la familia en pronunciarse sobre la muerte del empresario y además se encargó de mantener comunicado el estado de salud hasta la hora de su fallecimiento en un hospital de Santa Fe, en la Ciudad de México, a donde fue trasladado desde Acapulco luego de sufrir una septicemia severa.

“Finalmente se va uno de los hombres más simpáticos, cariñosos y carismáticos de México. Gracias querido Jaime por tu cariño, amor y consejos, te llevo siempre en mi corazón”, escribió en Twitter para confirmar el deceso, sin embargo también fue criticado por algunos usuarios por su elección de emplear la palabra “Finalmente”, que fue interpretada como una expresión de alivio.

Mayer está casado con Issabela Camil, a quien el fallecido empresario otorgó su apellido para que lo usara de manera artística luego de casarse con su madre Tony Starr. Debido a la relación tan cercana con Camil Garza, Issabela, cuyo verdadero nombre es Erika Ellice Stroes Starr, lo consideró como su padre, y por tanto la relación del empresario con Mayer era la de un suegro con su yerno.

Con una fotografía reciente la hija del diputado se despidió de su "Dada" en su cuenta de Instagram (Foto: Instagram @sergiomayerb)

Aunque este lunes Jaime Camil junior compartió en sus historias de Instagram una fotografía de su padre sin ningún texto ni mensaje de despedida, este martes sí le dedicó una despedida a “su héroe”.

“Sabía ser amigo de verdad y siempre le buscaba el lado simpático a la vida y a las situaciones. ¡Era un bromista empedernido!, bromas buenas y pesadas, o entendías su humor o no. No había medias tintas, y si no te gustaba su humor, le importaba medio pepino. Era un cabrón hecho y derecho, con una personalidad de titanio e imparable y una galanura incomparable, ¡qué guapo, carajo! Ojalá tuviera yo un pequeño porcentaje de su ‘debonair’ y su ‘joie de vivire’”, expresó.