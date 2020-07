“Vive y deja vivir”: Alejandra Guzmán escribió una canción inspirada en sus polémicas con Frida Sofía

Frida Sofía quiere que la gente conozca la verdad de lo que vivió en su infancia con Alejandra Guzmán (IG: ifridag/laguzmanmx)

Alejandra Guzmán se encuentra preparando el lanzamiento de su próximo sencillo a estrenarse el día 24 de julio, con el tema pretende llegar a sus seguidores para que se identifiquen con una letra de empoderamiento y disfrute; se trata de Vive y deja vivir, una canción inspirada en las polémicas en las que se ha visto envuelta con su hija Frida Sofía, quien se ha lanzado duramente contra ella en distintas ocasiones durante los últimos meses.

El tema es una colaboración entre la cantante de Hacer el amor con otro y el puertorriqueño Ñengo Flow, canción que fusiona estilos tan disonantes como el reggae y el mariachi en una experimentación sónica de la que la cantante ya dio un adelanto a sus fans en su pasado concierto en línea.

Con una vistosa campaña de lanzamiento en sus redes sociales, donde se puede ver a ‘la Guzmán’ y al compositor reggaetonero en formato de caricatura acompañados de distintos escenarios, la cantante dio la noticia del lanzamiento a sus casi tres millones de sus seguidores.

El promocional de lanzamiento del nuevo sencillo de la rockera (Foto: Instagram @LaGuzmanmx)

Alejandra expresó en una livestream con el cantante Beto Cuevas que el hecho de estar recibiendo insultos y críticas en las redes sociales por los escándalos en los que se ha visto envuelta con su hija fue también parte de la inspiración para crear el tema que lanzará:

“No voy a escuchar consejos de un desconocido… Prefiero tropezarme y aprender de mi error que preguntarle o querer quedar bien con alguien allá afuera que ni siquiera conozco. Yo no me alimento de esa negatividad y de todo eso que he sufrido desde el 10 de mayo del año pasado, y que nunca había vivido a ese nivel todo el acoso mediático, pero realmente cuando tú sabes quién eres y cuando dicen tonterías realmente no tiene por qué afectarte, si dijeran algo que es verdad digo…OK ”, expresó.

Vive y deja vivir busca ser posicionado como un himno positivo para dejar fluir: “Siempre de aquí para allá en cualquier lugar, siempre me critican, no dejan de hablar, que me visto fatal, que nada normal, que en la vida loca todo puede pasar. Mejor me tropiezo a escuchar un consejo y menos de un pendejo”, es parte de la letra del tema.

Madre e hija llevan distanciadas más de un año (Foto: Archivo)

La cantante también contó al ex integrante de La Ley los motivos que la orillaron a sólo dedicarse a la música y no a la actuación, dejando de lado los foros de grabación, al afirmar que no quería repetir como sus otras hermanas.

“Tenía conciencia de que mi mamá era una gran actriz y salía en la televisión, no quise porque no sabía lo que quería hacer y pues mis tres hermanas son actrices, y otra más, ya no”, dijo. Por otra parte, reveló que ya se hizo la prueba del COVID-19 por segunda ocasión, la cual por fortuna salió negativa, por lo que ahora se prepara para grabar lo que será su próximo disco.

Con quien las cosas no parecen mejorar es con Frida Sofía, pues desde hace un año ambas se encuentran distanciadas y la joven tampoco tiene una buena relación con otros miembros de su familia materna.

Enrique Guzmán prefiere mantener la distancia de su nieta (Foto: Archivo)

El cantante Enrique Guzmán, abuelo de Frida, comentó hace unos días al programa Ventaneando que no tiene contacto con ella. “Mi relación con ella está rota”, confesó el cantante. El conductor Pedro Sola le dijo que sería bueno que recuperara el contacto con ella, pero Guzmán descartó la idea.

“No creo que deba hacerlo porque ella busca eso, ella busca escándalo a través de insultar a su familia, y los insultos a la familia pues ya los recibí, ya los recibió su mamá, ahora que insulte a sus parientes del lado de su papá o qué sé yo, pero de parte mía yo ya no le doy un minuto más de publicidad”, expresó el intérprete.

Ante las expresiones de pesar por parte del resto de integrantes de Ventaneando, Enrique Guzmán añadió que Frida: “Está enferma de algo que no sé qué es, dicen que la edad es una enfermedad que se quita con el tiempo”.

