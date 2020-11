Tefi Valenzuela habló sobre el silencio de Danna Paola respecto al caso de Eleazar “N”: “Sus motivos tendrá”

Danna Paola ha mantenido un silencio hermético respecto a las circunstancias en que vivió su romance con el actor Eleazar "N" hace más de diez años (Foto: Instagram @tefivalenzuela @dannapaola)

Tefi Valenzuela se encuentra en la Ciudad de México, donde reside de fijo y a donde tuvo que volver la semana pasada desde Miami, a donde acudió a pasar unos días para despejarse del escándalo mediático derivado de la agresión que sufrió a manos del actor Eleazar “N”.

Durante su estancia en la ciudad, la modelo de 30 años ha brindado algunas entrevistas a ciertos medios de comunicación para profundizar en el caso y revelar algunos detalles sobre lo que ocurrió la noche del 4 de noviembre pasado, cuando su entonces novio se salió de sus cabales y le provocó lesiones debido a un repentino cambio de temperamento.

Fue así que gracias a los gritos de auxilio y a la pericia que tuvo la también cantante, los vecinos de su departamento ubicado en un edificio habitacional de la calle Arkansas de la colonia Nápoles en la Ciudad de México, pudieron notar que “algo andaba mal” y acudieron en auxilio de la peruana, a quien encontraron en paños menores y huyendo de su agresor.

La peruana negó rotundamente que la defensa de Eleazar le haya ofrecido 300 mil pesos como se especuló para otorgarle el perdón al actor (Foto: Instagram de Eleazar Gómez y Tefi Valenzuela)

Tras la llegada de elementos policiacos, quienes trasladaron al actor a la fiscalía, de donde se dictaminó su reubicación al Reclusorio Norte, donde ha permanecido casi tres semanas, comenzaron a salir a la luz algunas historias de jóvenes que en su momento fueron pareja de Eleazar “N”, mismas que aseguraron haber vivido situaciones parecidas al padecer del también cantante cambios repentinos de humor y una actitud agresiva.

Resurgió también un antiguo video donde se le ve al inculpado discutiendo acaloradamente y manoteando cuando salía de una función de cine con su entonces novia, la famosa cantante juvenil Danna Paola.

En la grabación se le puede ver a la entonces pareja profiriendo insultos y caminando exaltados hacia su automóvil. Aunque Danna Paola nunca habló al respecto de ese video filtrado en su momento por la revista TV Notas, es ahora en el contexto de la detención de Eleazar cuando algunas voces se han pronunciado a favor de que la también actriz cuente su experiencia al lado del actor.

Eleazar y Danna Paola sostuvieron un romance durante varios años, cuando formaban parte de la telenovela "Atrévete a soñar" (Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, Tefi Valenzuela opinó sobre el silencio de Danna Paola respecto a las conductas nocivas y el carácter explosivo del histrión, y es que han sido varias chicas que se relacionaron sentimentalmente con él en el pasado quienes alzaron la voz en torno al tema, condenando la violencia de género.

Pero lo que ha llamado la atención es que Danna Paola se ha mostrado totalmente hermética en cuanto al tema, y no se ha pronunciado al respecto, por ello Tefi fue cuestionada sobre lo que piensa sobre ese silencio y así contestó:

“ Ella es una chica muy exitosa y muy talentosa, yo creo que todos la conocen por eso y se nota que ha mantenido un poco su vida privada alejada. Sí entiendo que sabe que si quizá hablaría sería muy polémico, porque de por sí ya el caso es polémico y siempre, a pesar de que años atrás no está con él, se le menciona y se le menciona en el caso.

“No podría decirte nada de por qué sí o por qué no, porque yo no la conozco, obviamente la conozco como artista y la respeto mucho y me imagino que sus motivos tendrá y sí hemos visto ya en videos que tiene la prensa cómo también le faltaba el respeto (Eleazar), entonces quizás ella no quiere hablar por no hacer esto más grande o porque de repente prefiere no…pero de que ya hay pruebas de que había maltrato, pues sí “, indicó para el programa Aquí contigo.

Danna nunca ha hablado frontalmente respecto a su noviazgo con Eleazar, pues además él era mayor de edad cuando comenzó a cortejarla (Foto: Instagram de Danna Paola y Eleazar Gómez)

Y aunque no exhortó a la intérprete de Mala fama a contar su experiencia con Eleazar, su respuesta fue prudente y dejó entrever que el que hablara sería positivo para darle visibilidad al tema de la violencia de género.

Ya hace dos semanas la conductora de espectáculos Pati Chapoy había solicitado a la intérprete de Mundo de caramelo que enunciara los presuntos actos de agresión que vivió durante una turbulenta relación con Eleazar.

Fue en una emisión del programa Ventaneando donde la invitaron a denunciar y compartir lo que pasó durante su noviazgo con el actor hace más de una década, cuando ella tenía 14 años y él 24.

La petición fue lanzada a la artista, luego de abordar el tema de Eleazar. Así lo dijo: “Sería algo bueno para todas las mujeres que ella (Danna Paola) se sumará a las denuncias”.

