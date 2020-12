Rodeado de estrellas de Televisa en una noche inolvidable: así conoció Luis Miguel a Maradona

Ambas personalidades lograron sanar sus diferencias gracias a una reunión realizada en la casa de la artista mexicana, Rocío Banquells, durante el Mundial de México 86. (Foto: Instagram de Isabel Lascurain)

El mundo del deporte se tiñó de luto la semana pasada tras la muerte del futbolista Diego Armando Maradona, quien tuvo una estrecha relación con México, y principalmente, con los artistas que en nuestro país impulsaron gran parte de su carrera, como ocurrió con Luis Miguel.

El futbolista y el cantante tuvieron un desencuentro en la década de los 80 porque el primero gastó una cuenta de miles de dólares que finalmente debió cubrir “El Sol”, pero a pesar de este mal trago, ambas personalidades lograron sanar sus diferencias gracias a una reunión realizada en la casa de la artista mexicana, Rocío Banquells, durante el Mundial de México 86.

Según la cantante y actriz, su cumpleaños fue el motivo del encuentro llevado a cabo el 22 de junio de 1986.

“Estaba en la concentración de la selección Argentina y los únicos dos permisos que se atrevió a pedir, uno fue por mi cumpleaños. Me dijo ‘¿Qué vas a hacer? Le digo ‘una pequeña reunión con grandes amigos que amo’ eran Manuel Mijares, las pandoras (las integrantes del grupo musical Pandora) y Luis Miguel”, reveló Banquells en entrevista con Ventaneando.

Maradona, al saber de la asistencia del intérprete de La incondicional, expresó su deseo de asistir a dicha fiesta y prefirió pedir una licencia.

“Esa noche llegó Diego a casa y se conocieron Luis Miguel y él. Fue una noche muy padre, inolvidable”, describió la hermana de Sylvia Pasquel.

Sobre este encuentro existen al menos dos fotografías que delatan la complicidad de todos. En una aparecen sólo Maradona, Luis Miguel y Rocío Banquells, mientras que en la segunda resaltan más invitados y fue compartida la semana pasada por Isabel Lascurain, una de las integrantes del grupo musical, Pandora.

Banquells recordó que su amistad con Diego Armando Maradona inició en 1985, cuando ella realizaba las grabaciones de su primer disco musical en Italia y la relación comenzó por dos razones muy curiosas: “Él era muy amigo de mi ex marido (Jorge Berlanga) y muy fanático de Los ricos también lloran (telenovela en la que participó Rocío), le dio mucha ilusión conocer a la villana, a Esther de Los ricos también lloran”.

Justamente la afición “Del Diez” por este melodrama también le despertó su interés por Verónica Castro. “Él adoraba a Verónica Castro, hablaba de Verónica Castro”, comentó entre risas.

Curiosamente el futbolista y la actriz se conocieron en 1982, cuando Diego viajó al país azteca para jugar un partido amistoso con la escuadra del Boca Juniors en contra del América.

El periodista Fernando Schwartz contó su travesía a mediados de la década de los 80 para conseguir una entrevista del astro del fútbol y la condición que también cumplió para satisfacerlo, lo que finalmente propició el encuentro de ambas personalidades.

El consagrado comunicador deportivo recordó que previo al Mundial de México 86 fue instruido por Jacobo Zabludovsky para obtener una primicia, la cual sería transmitida en el noticiario 24 horas.

“Me acerqué con Diego y le dije ‘por favor, vente al noticiero’; me respondió ‘no, es que ya nos vamos a cenar y vengo muy cansado del viaje’... (Le insistió) ‘Así como tú quieres triunfar en la cancha yo quiero triunfar en lo mío y si no vienes conmigo me van a correr’. Maradona se sensibilizó y nos fuimos”, comentó el periodista en entrevista para el programa Aquí contigo de El Heraldo Televisión.

Diego Armando aprovechó el trayecto hacia Televisa para lanzar una única petición para conceder la entrevista: conocer a la protagonista de Los mexicanos también lloran, Verónica Castro.

El futbolista y la actriz se conocieron en 1982, cuando Diego viajó al país azteca para jugar un partido amistoso con la escuadra del Boca Juniors en contra del América. (Foto: Twitter de Verónica Castro)

“Diego me dijo ‘oye pero me debes una grande’... ‘Quiero conocer a Mariana’... Terminó diciéndome que quería conocer a Mariana la de Los Ricos También Lloran”, esta revelación claro que extrañó al periodista mexicano.

“Maradona fue al estudio, se hizo la entrevista... y al día siguiente Verónica fue al Estadio Azteca a dar la patada inicial del América-Boca para que Maradona la conociera”, concluyó el comunicador.

La historia fue confirmada por la misma Verónica Castro desde su cuenta de Instagram: “Gracias Fer por esa invitación para ser su madrina, desde allí comenzó una gran amistad con el campeón amigo y gran persona. MARADONA, lo extrañaremos siempre”.

