“Que lo haga por el amor que se tuvieron”: Carmen Salinas pide a Stephanie Valenzuela perdonar a Eleazar “N”

La actriz Carmen Salinas hizo una petición especial a la modelo peruana Stephanie Valenzuela, quien acusó de violencia intrafamiliar a su pareja Eleazar “N” y que tendrá que pasar dos meses en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, en lo que se define su situación legal.

Salinas afirmó que el castigo y la reflexión que ha tenido luego de haber perdido su trabajo y su reputación tras el incidente ya han sido escarmiento suficiente para Eleazar, por lo que le solicitó que retirara los cargos en su contra , pues “eso le va a servir de escarmiento para no volver a faltarle el respeto a ninguna mujer”. Así lo dijo ante diversos medios de comunicación:

Ojalá que si le llegó a tener un poco de amor, de cariño, pues ya no va a volver con él, ya no van a volver, ya no van a regresar, pues que ojalá que reflexione y lo haga por la mamá, y por el amor que se tuvieron, de perdonarlo y que Dios lo bendiga, y eso le va a servir de escarmiento para no volver a faltarle al respeto a ninguna mujer