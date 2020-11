“Nadie me aceptaba, pero nunca desistí”: Paul Stanley habló sobre su regreso a la televisión y su recuperación del COVID-19

El conductor Paul Stanley ha tenido un año que define como “complicado”, a pesar de ser uno de los comediantes más populares de los últimos años en la televisión mexicana. Y es que no ha dejado de luchar para destacar y hacerse de un nombre propio, con contenidos originales, en el mundo del espectáculo.

En entrevista con INFOBAE MÉXICO, habló sobre sus retos más recientes, su contagio de COVID-19, las dudas y las expectativas que tiene al futuro y, por supuesto, el significado de llevar un apellido tan significativo para la comedia como lo es ser un “Stanley”.

Cuando se le preguntó sobre cómo se siente a su regreso al programa Hoy de Televisa, aseguró que lo que más le afectó fue la incertidumbre y la ansiedad:

Es una enfermedad que te causa incertidumbre, te causa mucha ansiedad, no sabes qué va a pasar o cómo te va a pegar, porque también, la información que tienen los doctores pues va evolucionando entonces, al principio pensaron que tienen que dar muchos medicamentos, después se dieron cuenta que no y hay que estar con el oxímetro, con la temperatura, checándote y bueno (...) pasé algunos días de fiebre, mucha tos, eso sí y un poco de dolor de cuerpo

Paul explicó que no fue solamente él quien contrajo el virus, sino que también su novia, con quien comparte apartamento y que afortunadamente ambos salieron bien librados. Sin embargo, lo anterior lo tomó como una señal de que hay que estar más al pendientes de la salud, pues fue una advertencia para ser más precavidos durante esta época.

Pero ahora que ha retomado las actividades, se siente muy contento y listo para seguir haciendo reír a las familias mexicanas tanto con el programa matutino como con el exitoso proyecto de Mi Querida Herencia que protagoniza junto a Roxana Castellanos:

Ya me hacía falta, salir y trabajar, estar con mi familia porque pues es mi familia laboral, convivimos todos los días y ya los extrañaba, con toda la actitud, fuerza, ganas. Y agradecido con la vida que esta enfermedad no ha llegado tan fuerte

Afirmó que el papel de la comedia es un pilar fundamental para tratar de superar los retos y las dificultades del día a día y que se trata de algo de reciprocidad, pues en los momentos de mayor desgracia o crisis es cuando nacen los momentos memorables:

Paul se dijo a favor de que la apertura se vaya adaptando poco a poco, recordando que mantener bajo parálisis todo es condenar a las personas a quedarse sin lo poco que tienen, pero que ahora hay que tener presente que es necesario cuidarse para poder cuidar también a otros, independientemente de a qué nos dediquemos o de los motivos que tengamos para salir a las calles:

Mira, la vida tiene que seguir con esto, tenemos que seguir también produciendo, trabajando, llevar el alimento a nuestras casas pero siempre cuidándonos. Muchas veces vemos en la calle a que la banda no se cuida, no se quiere poner un cubrebocas, osea no te están metiendo a la cárcel, te están poniendo un cubrebocas y es más, no te lo están poniendo... es por tu salud. Eso tiene que entender la gente, es por tu salud (...) lavarse las manos, todo esto es algo que debimos haber hecho desde hace mucho tiempo