“¿Quién se cree que es?”: George Clooney reveló los detalles de su vieja enemistad con Russell Crowe

George Clooney y su vieja enemistad con Russell Crowe

George Clooney es uno de los hombres más queridos de Hollywood y del público. Sin embargo, a pesar de su amigable forma de ser, el ganador del Óscar no tiene una relación cordial con todos sus colegas. En una entrevista reciente para la revista GQ, en la cual también confirmó que le regalo USD 1 millón a sus mejores amigos en 2013, la estrella de cine reveló algunos detalles sobre la vieja enemistad que mantiene con Russell Crowe, también reconocido actor.

Según indicó, todo comenzó en 2005 cuando el protagonista de “Gladiador” insultó a Harrison Ford, Robert de Niro y George Clooney, llamándolos “vendidos” por aparecer en anuncios publicitarios.

En diálogo con la publicación, George recordó las palabras de su compañero de profesión: “De la nada, él dijo: ‘No soy un vendido como Robert De Niro y Harrison Ford y George Clooney’. Yo dije: ‘¿De dónde diablos salió eso? ’”.

Cuando el también director se enteró de las declaraciones del neozelandés, reaccionó con una respuesta humorística en la que realizó una sutil burla a la banda de rock de Crowe, “30 Odd Foot Of Grunts”.

"Hice una declaración que decía: ‘Probablemente tenga razón. Y me alegro de que nos lo haya contado, porque Bob y Harrison y yo también estábamos pensando en comenzar una banda, que también caería bajo el título de mal uso de la fama’”.

Pero, aunque aseguró que su respuesta no fue malintencionada, logró de igual manera despertar el enojo de Crowe. Según narró el propio Clooney: "Ahí fue cuando realmente se molestó conmigo. “¿Quién demonios cree este tipo que es? Él es un aspirante a Frank Sinatra”.

En ese momento, el protagonista de “Gravity” dijo que notó que ambos habían estado equivocados al enviarse mensajes a través de otros, por lo que decidió propiciar un acercamiento más personal para aclarar la situación y restablecer la paz: "Le envié una nota que decía: ‘Amigo, las únicas personas que triunfan cuando dos personas famosas están peleando son las de la revista People. ¿Qué demonios te pasa?’”

Parece que la rama de olivo funcionó. Como respuesta, Crowe decidió enviarle a su compañero una muestra de su música y un libro de poesías para disculparse por haber iniciado por pelea. “Me pidió perdón por insultarme, algo que efectivamente había hecho. Se había peleado conmigo sin razón alguna”, explicó el actor.

Más tarde, los dos actores se conocieron en la alfombra roja de una entrega de los Globos de Oro. Fue allí cuando Crowe intentó disculparse personalmente, pero Clooney simplemente no estaba dispuesto a ceder ya que no tomó bien las palabras del actor. “Creo que me dijo: ‘Fui citado erróneamente’, y le respondí ‘sí, sí, como sea’".

La estrella de “Ocean’s Eleven” también dijo en su entrevista que no es fanático de las peleas entre compañeros de trabajo y que prefiere ver a otras celebridades en guerra en las redes sociales. “Yo no haría eso, pero es muy divertido”.

El actor Russell Crowe (EFE)

En diálogo con la revista, el intérprete también confirmó que le obsequió un millón de dólares a sus 14 amigos más cercanos. “Básicamente lo que pensé es que, si de repente me atropellaba un autobús, todos ellos ya aparecían en mi testamento. Así que por qué esperar”, reveló.

Clooney, que en la actualidad está casado con la abogada Amal Alamuddin y es papá de mellizos, quiso agradecer así el apoyo que esas personas le habían dado a lo largo de su carrera.

“Me dije a mí mismo que lo único que tenía realmente eran esos tipos, que me habían ayudado de una manera u otra durante 35 años. Había dormido en sus sofás cuando estaba arruinado, me habían prestado dinero para que pudiera salir adelante”, añadió. “Me di cuenta de que sin ellos no habría logrado nada de lo que tengo”.

Por cierto, el actor de 59 años también ha aclarado que les entregó esa cantidad de dinero en efectivo y en una valija de una exclusiva marca.

