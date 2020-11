“Son mercenarios digitales”: Ricardo Salinas Pliego inició una batalla en Twitter contra Los Súper Cívicos

Ricardo Salinas Pliego se enfrascó en una "batalla" de tweets contras el grupo ciudadano Los Súper Cívicos (Foto: Instagram/ricardosalinas)

Luego de que el semanario Proceso retomara en Twitter información relacionada con una nota de El País respecto de que el colegio Humanitree, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, es el único plantel de la Ciudad de México que obliga a sus alumnos a asistir a las instalaciones a pesar del cierre obligatorio de actividades educativas presenciales, el empresario comenzó una “batalla” de tuits con el grupo ciudadano Los Súper Cívicos.

Un usuario de esta red social etiquetó a Salinas Pliego en una respuesta al tuit de Proceso haciendo referencia a que se estaba hablando de él. El empresario mexicano respondió: “ Me tienen miedo por eso no me etiquetan, @proceso es una revistilla que vive de intentar golpearme, gracias por agregarme.”

La cuenta de Los Súper Cívicos citó el tuit del dueño de Grupo Salinas para cuestionar la manera en la que se expresó a través de redes sociales y le colocó una diversidad de adjetivos para referirse a él.

“Seguimos con lo mismo @RicardoBSalinas? Lo etiquetamos con gusto! Es usted un patroncillo. Necio. Despota. Intolerante. Sangrón. Pulsánime. Explotador. Nepotista. Usurero. Ingrato. Falto de empatía. Chafa. Sin tacto y sin buen gusto. Nos guardamos etiquetas pa' su siguiente tuit!”

Durante la discusión, el empresario respondía de manera burlona a las acusaciones (Foto: Twitter@supercivicosmx/@RicardoBSalinas)

Ante estas acusaciones, Salinas Pliego contestó: ¿Ustedes son @Proceso, la mamá de la revista o necesitan colgarse de mi nombre también? De cívicos nomás tienen el nombre jajaja deberían cambiarse el nombre se supone que deben ser cívicos en su actuar y su hablar, en fin. Lamentable. Abrazo."

Posteriormente, realizó otra réplica, donde mencionó que él es “Multimillonario, filántropo, emprendedor, genio, tweetstar, etc. y su ídolo”. La respuesta de Los Súper Cívicos no tardó en llegar y aseguraron que lo ven como “el rival más débil”. El “hilo” terminó con un tuit del empresario mexicano, quien publicó, de manera burlona, “No me vea como rival, no estamos en la misma división jajaja.”

Alrededor del mediodía, Salinas Pliego retuiteó en su cuenta la primera respuesta de Los Súper Cívicos junto al mensaje “Jovencitos ya pónganse a trabajar y déjenme concentrarme en cumplir con regalarle dinero a la gente que me sigue, si les molesta mi éxito... no me sigan y listo!”

Durante la discusión, se recordaron los temas de los impuestos adeudados por el empresario, así como el dinero que propuso regalas desde su cuenta de Twitter (Foto: Twitter@supercivicosmx/@RicardoBSalinas)

La “pelea” continuó cuando Los Súper Cívicos cuestionaron la falta de pago de impuestos a la que ha sido señalado el dueño de Grupo Elektra por parte de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la cual confirmó que esta empresa deberá pagar 18 mil 455 millones al SAT por Impuestos Sobre la Renta.

“No lo seguimos y esto no es ajedrez. No tiene que contestar de vuelta. Usted concéntrese en ver como le paga al SAT los 14 mil millones de pesos que debe, y entonces podrá cumplir con falsa filantropía de anunciar que amaneció con ganas de regalar 1 milloncito a sus (peones)”

Más pronto que tarde, Salinas siguió rebatiendo las acusaciones. Mencionó que el grupo que este grupo ciudadano lo “ama”. Además, los acusó de meterse en “conversaciones donde le digo revistilla a Proceso”. Para finalizar, retomó el tema del millón de pesos que se propuso a regalar desde su cuenta de Twitter, pues escribió “no les voy a regalar dinero por defender a esa revistilla”.

Salinas Pliego mencionó que Los Súper Cívicos son unos "mercenarios digitales" luego de que un usuario de Twitter dijera que a él no le habían ayudad cuando solicitó su ayuda (Foto: Twitter@supercivicosmx/@RicardoBSalinas)

Las últimas declaraciones por medio de redes sociales las dio Salinas Pliego al responderle a un usuario que denunció en un tweet una supuesta falta de ayuda por parte de Los Súper Cívicos.

“Por supuesto joven que estoy de acuerdo, los súper cínicos están para defender a quien les pague y acusar con falsedades a personajes, son mercenarios digitales, yo solo soy un empresario multimillonario intentando mantener los más de 180,000 empleos que genero en México”.

