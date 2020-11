Entre abrazos y al lado de su ex marido: Angélica Rivera reapareció para celebrar el cumpleaños de su hija Fernanda

La familia de Angélica Rivera está de fiesta. La actriz celebró el cumpleaños 21 de su hija Fernanda, quien compartió varios detalles del festejo de su día especial a través de sus redes sociales.

La joven usó su cuenta de Instagram para publicar cómo llegó a la mayoría de edad en todo el mundo. Así dio a conocer el modelo de su pastel y que sus padres estuvieron con ella este 11 de noviembre, a quienes definió como los “amores de su vida”.

Fernanda recalcó que este festejo es muy diferente al que ella había esperado, pero con la compañía de sus padres todo es mejor.

“'La noche que cumpla 21 voy a estar haciendo mucho desmadre´: Solo espéralo perra Covid-19”, escribió en una de sus historias la joven artista.

(Foto: Instagram de Fernanda Castro)

A pesar de esta negativa, para Fernanda y su familia no ha pasado desapercibida la fecha y es que ella ha destacado la belleza de su pastel de cumpleaños y que se ejercita en un día tan importante.

“Agradecida por 21 años de vida, me siento feliz... ¡gracias a todes por sus mensajes tan lindos! Les mando mucho amor y vibras”, añadió en su red social.

Además mostró varios vistazos a la relación con la actriz que fue Primera Dama de México. En esta ocasión, madre e hija recrearon una escena de la película Titanic, por lo que ambas aparecieron con los brazos abiertos hacia un lado, episodio que fue musicalizado con el tema My heart will go on de Celine Dion.

Fernanda acompañó esta escena con la frase: “Pinche tormentón. Al fin juntas”.

En la celebración también estuvo presente el productor José Alberto Castro, padre de Fernanda y ex marido de Angélica Rivera.

(Foto: Instagram de Fernanda Castro)

Esta reunión quedó inmortalizada con una tierna fotografía para acompañar en el festejo a sus hijas, quien escribió: “Empezando mi cumpleaños con los amores de mi vida”.

“¡¡¡Felicidades!!! ¡Ya son 21 años! ¡Gracias por darme tu amor, tus alegrías, tu luz! ¡Te amoooo! ¡Se siempre muy feliz!”, escribió el productor de Acapulco, cuerpo y alma o Valentina.

Aunque Angélica Rivera se ha mantenido lejos de los reflectores y los medios de comunicación, son sus hijas las que se han encargado de dar pistas de sus nuevas funciones o futuras incursiones en la televisión.

El mes pasado Sofía Castro, la mayor de sus hijas, compartió que “La Gaviota” la acompañó en un momento muy importante de su carrera artística.

Ambas actrices aparecieron con atuendos de gala y maquillaje impecable, pero la ex Primera Dama acaparó la atención porque lució extremadamente jovial para acompañar a su hija en su incursión como co-conductora de la gala de los premios Latin Billboards 2020.

(Foto: Instagram de Sofía Castro)

Precisamente Sofía Castro explicó todo lo que su madre la apoyó durante su debut en uno de los eventos más importantes dedicados a la música latina, por lo que no dudó en reconocerla con un emotivo mensaje.

Según la joven, su mamá estuvo detrás de todo su proceso y la asesoró para que su participación fuera excelente durante el evento promovido por la cadena de televisión norteamericana, Telemundo.

“Las palabras sobran para agradecerte todo lo que hiciste por mí días antes de los premios: llevarme 4 veces a la prueba de vestido (literal) correr al oculista por unos lentes de contacto para poder leer bien porque sabes q no veo de lejos jaaaaa, escoger peinado, maquillaje y ayudarme a ensayar y a ensayar, calmar mis nervios y estar ahí siempre para mí”, escribió la mayor de las hijas que Angélica Rivera tuvo con el productor José Alberto Castro.

“GRACIAS mamá por todo lo que hiciste esos días y toda la vida por mí, equipo para siempre, te amo”, concluyó la actriz de 23 años.

