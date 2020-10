Fantasmas en Los Pinos: así reveló una de las hijas de Angélica Rivera su experiencia paranormal

Fernanda Castro vivió con su mamá y sus hermanas en Los Pinos

Como habitante de la residencia oficial de Los Pinos durante seis años, Fernanda Castro podría contar varias anécdotas de todo tipo relacionadas con su estancia en ese lugar, pero esta semana sorprendió al hablar no de personalidades a las que pudo ver ahí o su vida cotidiana, sino de una experiencia paranormal.

La hija de Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro compartió ese recuerdo a través de Instagram stories, en donde respondió algunas preguntas de sus seguidores.

La joven, quien estudia música en Estados Unidos, recibió el mensaje: “Cuéntanos de alguna experiencia paranormal en Los Pinos”.

A lo que respondió: “En Los Pinos, el cuarto de mi hermana Regina estaba a lado del mío . Una vez escuché que una niña estaba llorando y pensé que se había peleado con mi mamá y cuando entré no había nadie en el cuarto. Entonces pensé que estaba llorando en el baño y cuando entré al baño la puerta se cerró, pero después se abrió y no había nadie en el baño”, contó en el clip de unos cuantos segundos.

Fernanda Castro, la hija de Angélica Rivera, contó una anécdota paranormal que vivió en Los Pinos

Al añadir información sobre el asunto expresó: “El punto es que no había nadie y los llantos se escuchaban horrible. Cuando entré al baño ya no se escuchaban los llantos”.

Fernanda ya había hablado en septiembre de 2019, a través de la misma red social, sobre lo que fue vivir en Los Pinos junto a su madre y sus hermanas, Sofía y Regina; así como con los hijos del entonces presidente Peña Nieto.

“¿Qué fue lo mejor de vivir en Los Pinos?”, le preguntó un seguidor. “Los jardines. Te escapabas por ahí y no había nadie. Excepto mil cámaras”, respondió Fernanda.

Respecto de lo peor del lugar, señaló: “Más problemas que Vogue”.

Fernanda y Angélica Rivera

Su hermana mayor, Sofía, también ha hablado de lo difícil que fue estar en el ojo público como parte de la familia presidencial y en la época que decidió lanzarse como actriz.

“Quería empezar, no quería esperar a que empezara la prepa y justo cuando comencé, empezó la nueva etapa y la nueva vida de mi mamá. Y ahí empezaron otra vez los comentarios contra mí, contra mi físico, me dijeron cosas muy feas, me insultaban. Costaron muchos años de terapia y de cariño de mi familia”, comentó sobre el momento en que su mamá se comprometió con Peña Nieto.

Sobre el mismo asunto ya había hablado en enero de este año en un segmento de Mira quién baila, el programa de Univision en el que participó.

Sofía Castro no la pasó bien en su época en Los Pinos

“Yo la pasé muy mal por las críticas. Yo estaba estudiando, yo iba en tercero de secundaria ¿qué puede hacer una niña a los 14 años? Yo no escogí para nada ser parte de la familia presidencial, ojo, no estoy diciendo ‘¿ay, por qué?’, para nada”, comentó sobre su experiencia.

Los comentarios negativos que recibía incluso la hicieron dudar acerca de si estaba tomando las decisiones correctas en su vida, como el dedicarse a la actuación.

“Fue para mí fue muy fuerte porque me criticaban bien feo, me decían cosas muy feas, muchas veces quise tirar la toalla. Muchas veces decía: 'ya no quiero, mejor soy abogada y ya, pero mi pasión es esta y no me podía dejar tumbar por nada ni por nadie”.

