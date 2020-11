En cuna de oro: las estrellas de Hollywood que fueron ricos mucho antes que famosos

Kate Upton, Adam Levine, Armie Hammer y Rooney Mara conocieron la riqueza antes que la fama

No todos los famosos de Hollywood empezaron desde cero. Para algunos, todo resultó más simple, ya que de su lado tenían una estabilidad económica que les permitió emprender su sueño sin pensar cómo sobrevivir durante el intento. Porque algunas estrellas nacieron rodeadas de riqueza y privilegios.

Tras alcanzar fama y suculentos contratos, solo sumaron más ceros a sus abultadas cuentas bancarias que ya los acompañaba desde la cuna. Adam Levine, Glenn Close, Armie Hammer y Edward Norton, entre otros, forman parte de la lista de famosos que pertenecen a familias adineradas que les permitieron tener una vida de comodidades mucho antes de alcanzar el éxito.

Se podrá decir de ellos que al menos no se conformaron con heredar millones de su familia. Decidieron aprovechar esa base para ejercitar sus talentos y darle un perfil propio a su carrera y sus vidas. También a su cuenta bancaria.

Rooney Mara

Rooney Mara es la hija del creador de los New York Giants y nieta del fundador de los PIttsburh Steelers, dos de los grandes del fútbol americano.

Patricia Rooney Mara pertenece a una adinerada familia de Estados Unidos conocida en el ámbito deportivo. La intérprete utiliza como nombre el apellido de su madre, hija de Art Rooney, fundador del equipo de fútbol americano Pittsburgh Steelers, y el segundo por su padre, hijo de Tim Mara, fundador de otro, aún más famoso: los New York Giants. Algo con lo que suele bromear su hermana, la también actriz Kate Mara: “Cuando estoy enfadada con mi madre, animo a los Giants, y cuando lo estoy con mi padre, apoyo a los Steelers”. Las más conocidas del clan crecieron en Bedford, una localidad rica al norte de la ciudad de Nueva York, pero a diferencia de otras herederas fueron a una escuela pública y llevaron una vida muy discreta. La futura esposa de Joaquin Phoenix estudió en Washington y Nueva York, y tras su paso por la universidad se cambió al mundo del entretenimiento. Su familia, de origen irlandés, se caracteriza por una fuerte convicción en los dogmas católicos.

Adam Levine

Adam Levine, el cantante principal de Maroon 5, creció en el vecindario de Pacific Palisades en Los Ángeles, California. Su padre fue el fundador de la cadena minorista M. Fredric (Reuters)

Adam Levine puede haber construido una marca bastante prolífica en los últimos años como cantante de Maroon 5, como coach en el reality “The Voice”, diseñador de su propia línea de ropa y con sus fragancias. De acuerdo a Forbes, posee una fortuna estimada en USD 120 millones. Pero tuvo una ventaja inicial como hijo del empresario Fred Levine. El padre del cantante fundó M. Fredric, una cadena de tiendas de ropa con muchas sucursales y de tremendo éxito en EEUU. Levine también conoció a dos de sus compañeros de banda, Mickey Madden y Jesse Carmichael, mientras asistía a la prestigiosa escuela privada Brentwood de Los Ángeles.

Levine y su esposa, la modelo Behati Prinsloo, han invertido parte de su fortuna en el negocio de bienes raíces. Por ejemplo, en 2018 Levine vendió una de sus mansiones de Los Ángeles por USD 13,5 millones a su colega, John Mayer. Casi al mismo tiempo, Levine compró una enorme mansión de 35,3 millones de dólares a Max Mutchnick, el creador de la comedia “Will and Grace”. Dicha casa también perteneció a la leyenda del tenis, Pete Sampras. Y enero de 2019, el sitio TMZ informó que el músico de 41 años había adquirido una propiedad de los ahora divorciados Ben Affleck y Jennifer Garner, pagando USD 32 millones.

Julia Louis Dreyfus

Julia Louis-Dreyfus viene de una familia millonaria con grandes negocios en diversos rubros (Reuters)

Se hizo famosa como Elaine en “Seinfeld” durante las nueve temporadas que duró la serie y luego como la senadora Selina Meyer en la comedia de la HBO, “Veep”. ¿Por qué era rica antes de la fama? Es bisnieta de Leopold Louis-Dreyfus, fundador de la empresa importadora y exportadora Louis-Dreyfus, grupo francés que presidió su padre hasta 2006. Proviene de una de las familias más ricas de los Estados Unidos. Este conglomerado de empresas participa en diversos rubros, como bienes raíces, energía, agricultura, petróleo, comercio, manufactura y comunicaciones. Fue prima de Robert Louis-Dreyfus, un multimillonario que fue director general de Adidas. Por sí misma, y debido a su trabajo como actriz en numerosas series de televisión, Julia Louis-Dreyfus cuenta con una fortuna aproximada de USD 200 millones.

Armie Hammer

Armie Hammer es bisnieto de un magnate del petróleo

El actor interpretó a los gemelos Winklevoss en “The Social Network” quienes eran jóvenes, atractivos y ricos. En el caso de Armie Hammer (diminutivo de Armand Douglas Hammer) la ficción no dista mucho de la realidad; es el bisnieto de Armand Hammer, un magnate del petróleo, filántropo y coleccionista de arte. El nombre de Armie Hammer está escrito por todo Los Ángeles pero no es en honor del intérprete sino del dinero de su familia. Su bisabuelo amasó a lo largo de su vida una de las mayores fortunas del mundo. Empezó vendiendo alcohol en los años de la ley seca y terminó hecho un magnate del petróleo. La primera aparición pública de Hammer llegó como parte de un reportaje de Vanity Fair titulado “Hijos de la fortuna” de 2009, junto a otros herederos como Ivanka Trump o Jared Kushner. Por eso no sorprendió que a Armie estuvieran a punto de desheredarlo cuando decidió dejar sus estudios para ser actor. “Estoy seguro de que a mis padres les resulta difícil entender muchas de las cosas que hace su hijo en la pantalla”, explicó el protagonista de la película “Call Me By Your Name” al diario español El País.

Paul Giamatti

Paul Giamatti (Shutterstock)

Paul Giamatti tuvo una vida bastante próspera ante de ser conocido por su talento como actor. Es hijo de Bart Giamatti, un profesor de Yale de literatura inglesa que más tarde fue rector de la universidad y luego abandonó una brillante carrera académica en 1986 para unirse al béisbol de las grandes ligas. Fue comisionado toda la MLB por un breve período antes de su muerte en 1989. Después de una herencia considerable y una sólida carrera en el cine, Giamatti ha logrado una fortuna estimada de USD 25 millones. Mientras que su mejor papel fue probablemente en la película “Sideways”, los más jóvenes lo conocen por la serie televisiva “Billions” que protagoniza junto a Damien Lewis desde 2016.

Glenn Close

Glenn Close, una aristócrata que llegó al cine

La aclamada actriz ha sido rica desde que nació. Pertenece a una familia de alta sociedad. Aristócratas de toda la vida. Su abuelo paterno fue el director de la Asociación Americana de Hospitales y esta fortuna trascendió a su padre, William Taliaferro Close, quien fue un reconocido cirujano. La nominada en seis ocasiones al premio Oscar tiene dos hermanas, Tina y Jessie, y dos hermanos, Alexander y Tambu Misoki, que los padres de Close adoptaron mientras vivían en África. El buen pasar familiar la llevó a vivir en la acomodada zona de Greenwich, Connecticut.

Kate Upton

Su bisabuelo fue Frederick Upton, uno de los fundadores de Whirlpool Corporation, una de las fabricantes de electrodomésticos más importantes de Estados Unidos

El mundo se enamoró por primera vez de la encantadora Kate Upton cuando apareció en la portada de Sports Illustrated Swimsuit en 2011. Desde entonces, la modelo de 28 años ha pasado a la actuación. Su apellido no dice nada pero su bisabuelo, Frederik Upton, fue uno de los fundadores del gigante de los electrodomésticos Whirlpool. Hoy es una empresa de mil millones de dólares. No, no necesitaría trabajar en absoluto, podría vivir de la fortuna familiar. Kate no es la primera Upton en ser noticia. Su tío es el congresista republicano Fred Upton.

Edward Norton

Antes de Hollywood, Edward Norton trabajó para la compañía de su abuelo, construyendo casas para familias de bajos recursos (AFP)

Edward Norton nació en una familia privilegiada de Boston. Su padre, Edward Norton Sr., fue un ex fiscal federal que trabajó en la presidencia del presidente Jimmy Carter, mientras que su abuelo materno, James Rouse, fue un renombrado urbanista y desarrollador inmobiliario que fundó The Rouse Company, que desarrolló la ciudad de Columbia, Maryland, y ayudó a construir el Inner Harbor de Baltimore, el Waterside Festival Marketplace de Norfolk, Virginia, y el Quincy Market de Boston. El reconocido activista cívico y filántropo recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. Rouse también cofundó Enterprise Community Partners - una ONG que otorga casas a familias de bajos recursos-con la abuela materna de Norton, Patty.

Rashida Jones

La actriz es hija del reconocido productor Quincy Jones (Reuters)

Rashida Jones es ni más ni menos que la hija de la leyenda de la música Quincy Jones, a cargo de los álbumes más exitosos de Michael Jackson como “Thriller”, “Bad” y “Off the Wall”; y productor de la canción “We are the World”. La actriz, que se hizo conocida por "The Office”, tuvo una educación rica y privilegiada en Bel Air, Los Ángeles. Asistió a The Buckley School con Paris Hilton y Nicole Richie y, después de la secundaria, fue a la Universidad de Harvard donde se recibió en Filosofía y Religión. Su último trabajo fue en la película “On the Rocks”, que realizó junto a Bill Murray y bajo las órdenes de Sofia Cappola.

