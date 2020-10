Murió Mateo Lafontaine, precursor de la música electrónica en México

El día de hoy se reportó el fallecimiento del músico Juan Carlos González, mejor conocido como Mateo Lafontaine, quien fuera uno de los fundadores más importantes del género de música electrónica en México y que formó parte de grupos como Decada2 en 1985.

Aún se desconocen las causas del fallecimiento del músico de 58 años ya que quien reportó la muerte fue su hermano, el apodado Mario Lafontaine, a quien le dedicó un tweet con la siguiente frase:

Descanse en paz <a href="https://twitter.com/decada2">@decada2</a> 1962 / 2020

El también cantante ya había reportado que Mateo se encontraba mal de salud debido a una enfermedad sin embargo nunca esclareció qué fue lo que llevó al fallecimiento del también participante de grupos como “María Bonita”. De hecho, algunos usuarios sospecharon que la causa de muerte fue el mismo COVID-19, sin embargo aún no se ha dado ninguna información que pueda considerarse fidedigna al respecto.

Mateo Lafontaine formó parte de varios proyectos musicales como Old Fashioned (1982), Volti (1983), Silueta Pálida (1984), Maria Bonita (1984), Década Hoy (1985), Década 2 (1985), Club Soda (2000), Dix Dix (2001), Nobody was There (2011)

Los hermanos producían un programa en la radio difusora “Los 40 principales” en donde retomaban música de rock y electrónica underground y hablaban sobre temas relacionados con el contraste de las épocas musicales y argumentaban sobre el cambio de la música a través de elementos modernos y que derivaron en la electrónica contemporánea.

Una de las grandes entrevistas que le realizaron al músico y publicista, comenzando su amor por la música gracias a los reportajes de Patrick Schmidt, quien realizaba coberturas para artistas como Kiss y de rock que en esa época no era tan bien visto y que con sus descripciones logró enamorar al joven Carlos.

Información en desarrollo...