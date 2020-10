“Destrozó a nuestra familia”: Kim Kardashian recordó el impacto por el juicio a O.J. Simpson

(Foto: captura de pantalla de Netflix)

Kim Kardashian es mucho más que la imagen glamourosa que muestra en sus redes sociales o en el reality show que la ha consagrado, ya que a lo largo de sus 40 años, que hoy cumplió, ha vivido varias experiencias que la han marcado, como el episodio que fracturó a su familia durante el “juicio del siglo” del ex jugador de fútbol americano, O.J. Simpson, por el asesinato de su ex esposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ron Goldman.

La socialité estadounidense abrió su corazón en la temporada 3 del programa de entrevistas de Netflix, My Next Guest Needs No Introduction, conducido por el periodista David Letterman.

En el episodio, grabado antes de la pandemia por COVID-19 y del escándalo de Kanye West, la también abogada recordó cómo el caso de O.J. Simpson modificó por completo la dinámica familiar e incluso llegó a confundirla a ella y a su hermana Kourtney sobre a cual de sus padres apoyar en esta contienda.

Según Kim, ambas familias eran muy unidas; pero todo cambió radicalmente porque su padre Robert Sr. tomó partido e incluso formó parte de la defensa del ex deportista, mientras que Kris apoyó incondicionalmente a la familia de Nicole Brown, una de las víctimas asesinadas en 1994.

(Foto: captura de pantalla de Netflix)

“La semana antes de que eso sucediera, estábamos todos juntos en México en un viaje familiar, los Simpson y nosotros”, resaltó Kim, antes de recordar que ella recibió la llamada de O.J. Simpson cuando ocurrió el fatídico suceso.

"Luego que tu papá tomara para un lado y tu mamá tomara hacia otro completamente opuesto”, aseguró.

Kardashian añadió que esto sucedió porque Robert Kardashian Sr. respaldó a O.J. Simpson y Kris Jenner a la familia de la víctima Nicole Brown.

“Mi madre expresó sus sentimientos de forma muy explícita; creía que su amiga había sido asesinada por él (Simpson) y eso fue realmente traumatizante para ella... Y luego íbamos a la casa de mi papá y allí era una situación completamente diferente”, recordó la famosa.

Este evento “en cierto modo destrozó a nuestra familia” y las dos hermanas, aún menores de edad se confundieron ante la situación: “Realmente no sabíamos qué creer o qué lado tomar cuando éramos niños porque no queríamos lastimar los sentimientos de los padres”.

Kim también relató la ocasión en la que presenció una de las audiencias de O.J. Simpson y que la puso muy nerviosa ante su madre.

“Mi papá nos llevó a la corte un día con él y nos sacó de la escuela y no le dijo a mi mamá. Recuerdo que mi mamá estaba sentada con los padres de Nicole, y Kourtney y yo estábamos sentadas justo detrás de O.J.”, dijo.

"Y miramos a mi mamá y ella nos da una mirada de muerte como: ‘¿Qué estás haciendo fuera de la escuela? ¿Qué estás haciendo aquí?'... Y Kourtney y yo dijimos: ‘Solo mira fijamente. No mires a mamá’”, añadió.

Robert Kardashian Sr. y O.J. Simpson se conocieron en 1970 y desde ese momento se mantuvieron próximos.

Sus familias compartieron vacaciones en más de una ocasión; Kris Jenner, ex esposa del abogado, también mantuvieron una amistad con Nicole Brown. Durante una separación, el ex deportista se mudó a vivir en la casa de Kardashian durante seis meses.

Durante el juicio del ex deportista, Kardashian revalidó su matrícula de abogado para adherirse a la defensa a pesar de que Jenner nunca estuvo de acuerdo con esta representación, ya que ella le había sugerido a su amiga que pusiera una denuncia de violencia domestica después de varios episodios violentos.

O.J. Simpson fue absuelto de los asesinatos de Nicole y Ron en 1995

O.J. Simpson fue absuelto de los asesinatos de Nicole y Ron en 1995, pero en un nuevo caso civil presentado por las familias de las víctimas fue encontrado como responsable del doble homicidio en 1997, por lo que tuvo que pagar más de USD 30 millones por este crimen y los cuales aún no ha entregado.

Años después, pasó varios años en prisión por un asalto, hasta que fue liberado en octubre del 2017.

