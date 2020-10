Las verdaderas razones por las que Edith González abandonó la telenovela “Rosa Salvaje”, protagonizada por Verónica Castro

Foto: Cuartoscuro - edithgonzalezmx1/ IG.

Rosa Salvaje es una de las telenovelas más emblemáticas de México y en las que participaron grandes actores como Verónica Castro, Jaime Garza, Laura Zapata, Liliana Abud, Guillermo Capetillo y Edith González, quien finalmente abandonó abruptamente las grabaciones y fue reemplazada por Felicia Mercado.

Aunque la telenovela fue un éxito rotundo al final de la década de los años 80, la historia ha sido retransmitida en más de una ocasión en todo el mundo y continúa más que vigente que nunca entre las nuevas generaciones, por lo que sus protagonistas se reunieron para develar algunos secretos de su grabación después de 30 años.

Una de las incógnitas quedó descubierta por Laura Zapata, Liliana Abud, Jaime Garza y Verónica Castro es la razón por la que Edith González dejó de un día para el otro las grabaciones de la telenovela producida por Valentín Pimpstein.

Los protagonistas de Rosa Salvaje contaron que la protagonista de Doña Bárbara y Corazón Salvaje se molestó por varios motivos, como por ejemplo una escena que realizó al lado de Verónica Castro, el trato que recibió por parte de Pimpstein y que le habían ser la villa de la historia.

“Yo creo que a ella le chocó cuando le aventabas los espaguetis”, comentó Laura Zapata en una transmisión que hicieron a través de redes sociales.

“Además de que Pimpstein no dejó que se quitara nada durante una hora, o sea la dejó en secuencia con todos los espaguetis en el foro y se encendió. Se puso furiosa”, añadió Liliana Abud.

Verónica Castro afirmó que ella no supo los motivos de Edith para abandonar la emblemática historia estrenada en 1987, pero sí aceptó que el trabajo con Valentín Pimpstein no era fácil.

“Sí se quiso salir, pero ese fue uno de los motivos... porque fueron varios”, afirmó Zapata.

Aunque las tres actrices lamentaron la salida de Edith González, coincidieron en que el reemplazo a Felicia Mercado le vino bien a la telenovela, porque permitió varias escenas controvertidas al lado de Verónica Castro.

Verónica Castro y Felicia Mercado trabajaron en "Rosa Salvaje", donde destacaron sus pleitos en televisión (Foto: Captura de pantalla/Televisa)

Laura Zapata, Liliana Abud, Jaime Garza y Verónica Castro hablaron más acerca de su relación con el productor de Rosa Salvaje, Valentín Pimpstein, pero fue la mamá de Cristian Castro quien mencionó que tuvieron varios enfrentamientos.

“Era muy difícil trabajar con él. Me peleé toda la telenovela con él porque no me dejaba ponerme pantalones, ya sabes que los pantalones no los permitía él, en toda la telenovela me estuvo fastidiando, me decía de cosas y hasta que me quitó los pantalones y me vistió de mujer, pero sí fue mucho pleito con él todo el tiempo”, mencionó.

A pesar de sus conflictos, Castro reconoció que su productor fue una excelente persona y que todas esas interacciones les ayudaron con la convivencia.

La versión de Edith González

Ya la actriz fallecida en 2019 había hablado sobre este polémico episodio de su carrera artística. En una entrevista retomada por el canal de YouTube +telenovelas, comentó que sí le incomodó el hecho de ser la antagonista cuando ella ya había protagonizado más de un proyecto.

“Yo ya venía de protagonizar (otras telenovelas) y me pedían que fuera antagónica. Yo digo ‘está padre’. En ese momento ser antagónica de Verónica no tenía ningún problema, lo que era gacho es que ya te habían subido y ‘órale mi reina, vas para atrás’. También hubo experiencias no gratas, no había el trato humano que debería haber habido”, explicó en aquella época.

Edith González solía decir "hay que amar la vida" (Instagram)

“Y renuncié. Entonces la gente pensó que a mí me sacaron, pero no, a mí nadie me sacó, yo renuncié. En ese tiempo no me importó si iba a ser mesera toda mi vida o si iba a tener que conducir un taxi. O sea, cualquier cosa, menos aguantar una humillación”, afirmó sin referirse a qué tipo de comportamientos soportó.

Edith González participó en 48 episodios de los 198 de la telenovela y fue reemplazada por la actriz Felicia Mercado.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Verónica Castro y la controversia que vivió con otra famosa actriz por culpa de un amor

“Hice realidad mis sueños gracias a ti”: las conmovedoras sorpresas de Cristian y Rafaella para Verónica Castro en su cumpleaños

Verónica Castro cumplió 68 años y así celebró con sus seguidores en Twitter