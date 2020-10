Demi Lovato dijo que esta escena del cine la hizo comprender su sexualidad

Demi Lovato era chica cuando vio la escena de un beso entre dos muchachas en Juegos sexuales (Cruel Intentions), le contó a Tan France. (˝ddlovato/Instagram)

Durante un diálogo por el Día Nacional del Coming Out en los Estados Unidos, el viernes 9 de octubre, Demi Lovato le contó a Tan France -especialista en moda del show Queer Eye, de Netflix- que fue una escena de la película Juegos sexuales (Cruel Intentions) la que le hizo advertir su interés por las mujeres, y sentir por primera vez el arco amplio de su sexualidad.

La película de Roger Kumble, estrenada en 1999, es una adaptación en clave teen de Las relaciones peligrosas, la famosa novela epistolar de Chordelos de Laclos, escrita en 1782. Incluye un beso entre dos chicas, interpretadas por Selma Blair y Sarah Michelle Gellar: según informó LGBTQ Nation, esa escena “despertó sentimientos de atracción por personas de su mismo sexo” en Lovato.

La película de Roger Kumble, una adaptación en clave teen de Las relaciones peligrosas, la famosa novela epistolar de Chordelos de Laclos, incluye un beso entre Selma Blair y Sarah Michelle Gellar. (Sony)

“Un momento, esto me gusta mucho. Quiero intentarlo”

“Sin dudas sucedió cuando era chica, y no tendría que haber estado mirando Juegos sexuales, pero lo hice, y fue esa escena”, contó la cantante pop a France. “Se besaban sobre el césped, en un parque. Me dije: ‘Un momento, esto me gusta mucho. Quiero intentarlo’. Y luego, cuando tenía unos 17 años, lo hice, y entonces lo comprobé”.

En la película el personaje de Gellar, Kathryn, es una adolescente rica de Nueva York que intenta seducir al personaje de Blair, una estudiante llamada Cecile. A fines de acostarse con ella, Kathryn le enseña a Cecile cómo besar, una tarde que pasaron en el Central Park de Manhattan.

Lovato le contó más a France: “Les dije a todos mis amigos y a mi hermana mayor que era queer a los 17 años. Todos ellos lo supieron antes de que se lo planteara a mis padres y luego al público. Esas fueron mis tres fases: amigos, padres, público”.

“Les dije a todos mis amigos y a mi hermana mayor que era queer a los 17 años", explicó Lovato. "Todos ellos lo supieron antes de que se lo planteara a mis padres y luego al público”. (REUTERS/Shannon Stapleton)

La autora de “Cool for the Summer” agregó que algunas de sus primeras canciones románticas eran en realidad sobre mujeres, aunque sonaban de tal manera que los fans pensaron que eran sobre hombres. “Me sorprende que nadie se haya dado cuenta. Era mi manera de compartirlo con el mundo sin que fuera completamente obvio de qué hablando. La música era mi espacio seguro”.

La ex estrella Disney ha hablado antes con la misma sinceridad sobre sus problemas de adicciones, trastornos de alimentación y depresión. Entre sus influencias, recordó LGBTQ Nation, se destaca la cantante bisexual Whitney Houston. Lovato también se manifestó públicamente a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo en 2013 y fue la artista principal del Día del Orgullo Gay en la ciudad de Nueva York en 2014, entre otros actos de apoyo a la comunidad LGBTQ.

