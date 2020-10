Violeta Isfel reveló la crisis que tuvo con la fama luego de “Atrévete a Soñar”

Violeta Isfel reveló los malos momentos que vivió luego de ganar fama cuando interpretó a “Antonella” en la popular telenovela “Atrévete a Soñar” en donde apareció a lado de Danna Paola y de Eleazar Gómez. Además habló sobre los problemas que la pandemia de coronavirus trajo a su vida.

Isfel acudió como invitada al programa “Miembros al aire” en el que reveló a Yordi Rosado, Jorge “El Burro” Van Rankin y a Paul Stanley como fue su forma de trabajar durante la telenovela y porqué no disfrutó cuando interpretó a “Antonella” en la telenovela de los años 2000:

Para mí no fue divertido (interpretar a Antonella). Fue muy difícil, te voy a explicar, es que me gustaba un montón bailar, cantar y actuar y llevaba muchos años tocando puertas para encontrar esa oportunidad

Además reveló que sólo aceptó el papel de Antonella porque le ofrecía la oportunidad de actuar, cantar y bailar, que era lo que en realidad quería y que el ambiente le daba mucha libertad, aunque muy pocos pensaban que la telenovela tendría el éxito, sin embargo fue todo lo contrario. Según Violeta, lo que tenían en mente era separarse del éxito que tuvo la versión argentina de la telenovela, que se llamó “Patito Feo" y que fue muy popular en Sudamérica:

Violeta habló específicamente de la pluma que usaba su personaje y como eso se volvió un éxito inesperado de marketing, y que era algo que Televisa ni siquiera tenía planeado y que ella usó sólo porque le gustó. Además de que la telenovela logró ganar muchos seguidores entre la audiencia más joven:

La pluma, hoy por hoy, he recibido agradecimientos de familias que me dicen gracias porque por su pluma, mi familia comió muchos años y yo no me diga (...) Esa pluma no la registró Televisa, vino después, o sea, era una pluma que podías comprar en el Centro, como yo la compré