“Nunca volvería a hacer el amor con nadie”: Anel Noreña recordó sus años al lado de José José

Anel y José José procrearon a José Joel y Marysol Sosa (Foto: Cuartoscuro)

Quien fuera la esposa del fallecido intérprete José José, Anel Noreña, ha declarado en múltiples ocasiones ante la prensa que el cantante es y será el amor de su vida, pese a haber terminado su relación sentimental con él hace varias décadas.

La madre de Marysol Sosa y José Joel, los hijos mayores del recodado ‘príncipe de la canción’, incluso declaró recientemente que desea que sus cenizas sean enterradas al lado de “su amado”, y es tan fuerte el cariño que sigue sintiendo por él que le gustaría permanecer a su lado “para toda la vida”.

“Yo creo que a mí me va a gustar que, si yo muero, voy a arreglar las cosas para poder que mis cenizas las pongan en la misma caja, y voy a quedar con él ahí para toda la vida, eso me hace ilusión… él estando en una bolsita, yo en otra y los huesos de mi suegra en medio” , dijo tras soltar una carcajada ante las cámaras del programa Hoy en junio pasado.

La ex modelo publicó un libre hace algunos años titulado "Volcán apagado", donde narra sus vivencias al lado de José José (Foto: Instagram @anel_norenamx)

En una reciente entrevista con la periodista Shanik Berman, Anel Noreña reveló aspectos de la educación de sus hijos y del matrimonio que sostuvo con el cantante de Gavilán o paloma.

La ex modelo contó que, en un afán por evitar que sus hijos repitieran el patrón de conducta referente al alcoholismo de su famoso padre, prefirió dar por terminada la relación.

“Los niños hacen lo que ven que sus papás hacen, por eso me divorcié antes de que mis hijos fueran más grandes y, de hecho, no vieron a su papá mal nunca. Si ellos repitieran su historia, me habría vuelto loca, por eso los atendí hasta el último día, en el que salieron para casarse, y son gente con una integridad muy bonita”, expresó en la charla publicada por TV Notas.

El fallecido cantante y Anel Noreña llegaron al altar en 1976 y se divorciaron en 1991 (Foto: Archivo)

La mujer de 75 años declaró que no volvería a tener intimidad con otro hombre porque nunca nadie más le interesó en ese sentido, y admitió que debido a su edad no es algo en lo que esté pensando.

“Nunca he querido a nadie en mi cama porque lo que tuve con José José fue demasiado bueno, por eso nunca volví a interesarme o enamorarme de nadie, porque a José lo amo hasta hoy en día y nunca volvería a hacer el amor con nadie, pues ya soy una mujer mayor y para todo hay una edad ”, aseguró.

Anel recordó un episodio de cuando José José se encontraba grabando un melodrama en Televisa, en el que su última esposa Sara habría inventado calumnias para dejar en mal el nombre de José Joel, y aseguró que a su hijo mayor no le afectó lo dicho por la hoy viuda.

Según la ex modelo, Sara Salazar infundió odio en José José contra ella y su hijo mayor (Foto: Instagram @anel_norenamx)

“Nunca lloró, su conciencia siempre ha estado tranquila. Cuando vinieron a hacer la telenovela La fea más bella, la señora inventó un horrible chisme que según dijo José Joel en contra de ella, cuando en realidad nunca dijo nada”, aseguró.

La abuela del llamado “principito”, hijo de Marysol Sosa, dijo que la última esposa del cantante se encargó de meter ideas nocivas en la mente del “príncipe" con el fin de infundir odio hacia la familia Sosa Noreña, en especial contra José Joel y ella misma, pero aseguró que la vida la habría de hacer pagar por sus acciones.

“Así es, ella se le vino encima despiadadamente y José la secundó; fue terrible, pero gracias a Dios nosotros siempre hemos tenido una vida linda. Ya no teníamos el dinero de antes, pero eso no importa para ser quienes somos, y al final todo ese odio de José a sus hijos y a mí fue prefabricado por esa gente de allá (Sara y Sarita), pero en la vida lo que haces se regresa ”, finalizó.

