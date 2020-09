“¡Queremos compartir con ustedes la ilusión!”: Fernanda Castillo y Erik Hayser revelaron el género de su bebé

Los actores organizaron una emotiva ceremonia para dar a conocer esta nueva noticia (Foto: Instagram de Fernanda Castillo)

Fernanda Castillo y Erik Hayser compartieron un momento más de su alegría por convertirse en padres próximamente. Los actores revelaron, con un tierno video, el sexo del bebé que tendrán y que llegará para unirse a la familia que han conformado desde hace varios años.

A través de sus redes sociales, los famosos dieron a conocer algunos detalles de la íntima ceremonia en la que supieron que tendrán un hijo.

“¿Boy or girl?”, fue la frase que predominó en la casa decorada con globos rosas y azules, así como una mesa repleta de repostería dedicada para sus invitados especiales.

Su hogar fue el escenario que eligieron para conocer el sexo de su bebé y donde grabaron su felicidad al enterarse de la buena nueva.





“¡Queremos compartir con ustedes la ilusión de esta noticia!”, escribió Fernanda Castillo en Instagram para acompañar el emotivo video.

En las imágenes, la pareja aparece abrazada mientras cortan un pastel con una cubierta blanca y cuyo relleno es azul, con lo que revelaron que su primer hijo será un niño.

Ambos actores demostraron su felicidad tras conocer el sexo de su bebé y la complicidad que los ha consolidado como una de las parejas favoritas entre la farándula mexicana.

Maite Perroni, Yahir, Rossana Nájera, Héctor Suárez Gomís, María Celeste Arrarás, Alma Cero y Lisset fueron algunos de los artistas que recibieron con entusiasmo la noticia de la pareja que se comprometió en mayo de este año.

Fue en agosto de este 2020 cuando Fernanda Castillo y Erik Hayser anunciaron con dos tiernas fotografías que pronto serán padres por primera ocasión.

Los histriones compartieron su alegría con sus seguidores, quienes en cuestión de minutos celebraron el embarazo de la rubia nacida en Hermosillo, Sonora.

“Somos tres... ¡qué felicidad tan inmensa!”, escribió Erik Hayser en su red social. Este mensaje fue replicado de manera muy similar por su prometida, Fernanda Castillo.

Los famosos, reconocidos por sus trabajos en diferentes producciones de Netflix y Telemundo, son una de las parejas más sólidas en el mundo del entretenimiento en México.

Comenzaron su relación en 2014 y desde entonces no se han separado, ya que los actores no dejan de gritar su amor a los cuatro vientos, expresar que quieren formar una familia y envejecer juntos.

El flechazo les llegó desde que se conocieron. “Fue una sorpresa para mí, una sorpresa increíble, yo fui a ver una obra de teatro donde estaba un amigo y llegué a ver la obra, Fernanda salió al escenario y yo me quedé ‘¿quién es esa mujer tan hermosa que en la vida había visto?’”, recordó Erik Hayser en 2018 para el programa Un nuevo día.

La actriz vivió una situación muy similar, aunque se mantuvieron alejados porque el protagonista de Oscuro Deseo tenía novia.

Después de seis meses se reencontraron con ayuda de una amiga. “Ella me dijo ‘Erik Hayser me gusta como para ti porque es muy amable, como un príncipe’ y yo le dije ‘sí a mí también me gusta para mí pero tiene novia’, me dice ‘no, ya no tiene novia y yo te lo voy a presentar’”, confesó la famosa a Telemundo.

En mayo de este año anunciaron su compromiso por medio de Instagram y con un tierno mensaje, aunque no definieron sus planes de contraer matrimonio. (Foto: Instagram de Fernanda Castillo)

Fue en mayo de este año cuando anunciaron su compromiso por medio de Instagram y con un tierno mensaje, aunque no definieron sus planes de contraer matrimonio.

“Contigo”, escribieron ambos actores en sus redes sociales, sobre el momento en que decidieron conformar una familia.

Tras revelar esta noticia, Fernanda Castillo confesó a Jimena Longoria algunos detalles del momento en que le pidieron matrimonio.

“No me lo esperaba nada. La verdad es que siempre habíamos quedado en que estábamos comprometidos, vivimos juntos desde hace muchos años, pero me sorprendió. Fue aquí en la casa, en cuarentena, en la sala. La verdad es que la petición fue: ‘¿Quieres ser mi novia para siempre?’”, se sinceró.

“El anillo me encanta, es un símbolo padrísimo de un hombre que es un caballero, que le encanta este rollo a la antigua, de decirme: ‘Quiero estar contigo y que tengas un símbolo de eso’, pero ni siquiera estamos seguros de hacer una boda”, sentenció la actriz mexicana.

