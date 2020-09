Por la pandemia, la Ópera Metropolitana de Nueva York canceló toda su temporada 2020-21

Imagen de archivo de la Metropolitan Opera en el Lincoln Center de Nueva York, Estados Unidos. 30 de julio, 2014. REUTERS/Carlo Allegri

La Ópera Metropolitana de Nueva York anunció el miércoles la cancelación de toda la temporada 2020-21 debido a la crisis provocada por el coronavirus, prolongando una de las crisis más graves que ha enfrentado en sus 137 años de historia y manteniéndola a oscuras hasta el próximo mes de septiembre.

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, aún no autorizó la reanudación de los espectáculos en espacios cerrados.

A través de un comunicado, la Ópera Metropolitana de Nueva York ha anunciado que no reabrirá sus puertas hasta “que una vacuna esté ampliamente en uso y se consiga la inmunidad colectiva”, según han anunciado.

“Los funcionarios de salud han dicho que esto probablemente llevará al menos cinco a seis meses después de que la vacuna esté disponible inicialmente”, explicaron en el comunicado. “Mientras tanto continuaremos con todas nuestras iniciativas de medios digitales, que han mantenido al Met conectado con nuestras audiencias aquí y en el extranjero durante todo el cierre”, afirmó Gelb, director general de la institución.

El brote ha mantenido cerrada el teatro de 3.800 asientos desde mediados de marzo, lo que le quitó más de 150 millones de dólares en ingresos y dejó a aproximadamente 1.000 empleados de tiempo completo, incluida su orquesta y coro, sin sueldo sin paga desde abril. Ahora, con el virus todavía demasiado amenazante para permitir una reapertura en la víspera de Año Nuevo, como se esperaba, Peter Gelb, el gerente general del Met, está haciendo planes para adaptarse a un mundo transformado por la pandemia.

“El futuro del Met depende de que sea artísticamente tan poderoso como siempre, si no más”, dijo Gelb en una entrevista. “Las experiencias artísticas tienen que ser mejores que nunca para volver a atraer al público. Donde necesitamos recortar son los costos”.

El Met ha tomado la decisión basándose en el consejo de los funcionarios de salud que asesoran a la institución y al Lincoln Center. Debido a los muchos cientos de artistas que deben ensayar y actuar en lugares cerrados y debido a la gran audiencia de la compañía, se determinó que no sería seguro reanudar su actividad hasta que una vacuna esté ampliamente en uso, la inmunidad colectiva se haya establecido, y el uso de máscaras y el distanciamiento social ya no sea un requisito médico.

Una representación en la Opera Metropolitana de Nueva Yorlk (Foto: Instagram@metopera)

El teatro tiene un presupuesto considerable que en 2018-19 alcanzó los 312 millones de dólares. Pero los ingresos de taquilla solo representaron 85 millones en ese período. La mayor fuente de ingresos de la institución proviene del mecenazgo.

El Met planea regresar a su escenario el próximo mes de septiembre con “Fire Shut Up in My Bones” un una ópera del trompetista y compositor de jazz Terence Blanchard.

Gelb dijo que el Met se ofrecería a comenzar a pagar a su fuerza laboral nuevamente durante este período oscuro si los sindicatos aceptaban contratos más reducidos. La revelación a principios de esta semana de que James Levine, el ex director musical de la compañía, había recibido un acuerdo de USD 3,5 millones después de que el Met lo despidiera en 2018, citando conducta sexual inapropiada, podría complicar las negociaciones.

“En tiempos normales, los sindicatos siempre quieren luchar duro por sus trabajadores, y eso es correcto”, dijo Gelb. "Estos no son tiempos normales. Estos son tiempos de pandemia. Va a haber una secuela residual de esto que continuará durante varios años ".

La gran ópera es, de alguna manera, especialmente vulnerable a la pandemia: es tan costosa de producir que es financieramente casi imposible de realizar de manera sostenible para audiencias con capacidad reducida, y atrae a personas mayores, que se encuentran entre las más vulnerables al virus.

La edad promedio de los asistentes a la ópera del Met fue de 57 años la temporada pasada.

