“Fue fabuloso”: Sharon Stone reveló quién fue el actor que le ha dado el mejor beso en la ficción

Sharon Stone, que está en plena promoción de la serie “Ratched” de Netflix, participó del programa “Watch What Happens Live” de Andy Cohen y reveló quién fue el coprotagonista que mejor la besó cuando se prendió la luz roja de la cámara.

Michael Douglas, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone fueron algunos de los hombres que trabajaron con ella, pero hubo uno que, según contó, fue el mejor de todos. “Robert De Niro fue, con seguridad, el mejor besador”, dijo Stone en una conversación con el presentador, en la que estuvo junto a sus compañeras Sarah Paulson y Cynthia Nixon, con quienes comparte créditos en recién estrenada serie.

“Sí, Bob fue lejos el mejor", afirmó la actriz, respondiendo una pregunta de un fan.

Según confesó ella sentía tanto respeto por él que piensa que esa podría ser la razón por la que nunca se olvidará de ese beso. “Fue el actor que más admiré durante toda mi carrera, era como: ‘Solo quiero sentarme al otro lado de la mesa con Robert De Niro’. Tal vez por eso lo viví de una manera tan extraordinaria, con gran respeto. El beso fue un momento cumbre para mí. Había mucho puesto ahí. Fue bastante fabuloso”, expresó la estrella, sobre la escena que filmó con su colega en la película “Casino” (1995) bajo las órdenes de Martin Scorsese.

La protagonista de “Bajos Instintos” (1992) también bromeó al decir que “estaba tan enamorada de De Niro”, que él habría podido golpearla con un martillo en la cabeza ante las cámaras y eso también le habría parecido bien.

Además, dijo que después de De Niro todos los besos que siguieron en su carrera fueron “solo meeeh”, en respuesta a quién había sido el peor.

Polémicas declaraciones

En una entrevista con The Telegraph Magazine por motivo de su regreso a la pantalla chica, la protagonista del cruce de piernas más famoso de la historia se refirió sobre las nuevas formas de coquetear en la era del #MeToo.

Stone aseguró echar de menos cómo se hacían antes algunas cosas. “Me he dado cuenta de que ya no te silban por la calle. Era muy divertido poder silbar y coquetear, aunque ahora eso ya ha pasado”, dijo la actriz en la citada publicación. “Francamente, no me molesta que me digan ‘cariño’ o me den una palmada en el trasero”.

Afirmó que la vida y la experiencia le ha proporcionado otra perspectiva sobre lo que es el feminismo y lo que verdaderamente importante: “Quizá sea porque tengo 62 años y he pasado por tantas cosas, hoy soy capaz de distinguir lo que realmente merece mi atención de las cosas y las personas que van a desaparecer de todas formas”.

No obstante, aclaró que es necesario muchas veces poner a los hombres en su lugar: “A veces puede ser algo pequeño, una mirada o un gesto, y simplemente tienes que pasar o reírte. Pero otras veces tienes que ponerte firme”.

La belleza y juventud eterna son todavía requisitos indispensables a cumplir para poder formar parte del mundo del entretenimiento, según una de las mujeres que llevó la etiqueta de sexy symbol casi toda su carrera.

La actriz también admitió que la apariencia física sí importa, digan lo que digan. “Es una enorme y estúpida mentira decir que no importa. Y por cierto, no te das cuenta de lo mucho que importa hasta que empiezas a perderla”, dijo la consagrada intérprete que conoce de primera mano los altos estándares de la industria.

Stone, que se ha casado dos veces, con Michael Greenburg y Phil Bronstein, también habló sobre su vida amorosa y admitió que no es fanática de los sitios de citas porque no permiten que las parejas desarrollen una química real. "La gente se está volviendo menos adepta socialmente debido a esos sitios”, opinó.

